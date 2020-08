Elbląska Godzina W

Punktualnie o godzinie 17 zawyły syreny w Elblągu. Pod Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego rozpoczęły się uroczystości upamiętniające wybuch Powstania Warszawskiego. Zobacz zdjęcia.

Dźwiękiem syren o godzinie 17 rozpoczęły się miejskie uroczystości upamiętniające 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. 76 lat temu o godzinie 17 nastała godzina W i powstańcy warszawscy ruszyli do walki o wyzwolenie miasta.

- Powstanie Warszawski wraz z upływem czasu staje się coraz ważniejsze, ma istotny wpływ na naszą narodową świadomość. Jest ciągle aktualne, jest przedmiotem rozważań i sporów we wszystkich jego aspektach. W naszej historii pełnej narodowych zrywów było to wydarzenie niezwykłe – mówił Ireneusz Ziemiński, prezes Niezależnego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Elblągu.

Powstanie Warszawskie miało trwać kilka dni, powstańcy liczyli, że wesprze ich Armia Czerwona, która dochodziła do linii Wisły, pomocy udzielą też zachodni alianci. Pomoc nie nadeszła, a ciężkie walki trwały 63 dni.

- Stajemy więc przed elbląskim Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego, Żołnierzy Armii Krajowej, by przywołać heroiczny czyn Polaków jakim było Powstanie Warszawskie, najbardziej dramatyczny moment w historii Polski w XX w – mówił Michał Missan, wiceprezydent Elbląga.- Przeistoczyło się w 63 dni zaciekłej walki o niepodległość, wolność, godność, honor i ojczyznę. Choć zakończyło się militarną klęską, to jednak miało ogromne znaczenie w kontekście politycznym. Powstanie Warszawskie było próbą pokazania, że choć Polska została zniewolona, to jednak wciąż zachowuje swoją odrębność – dodał Antoni Czyżyk, przewodniczący Rady Miejskiej.

Był apel pamięci, salwa honorowa, a pod pomnikiem kwiaty złożyli m.in. przedstawiciele władz samorządowych, władzy centralnej oraz organizacje.