Elbląski Jarmark Bożonarodzeniowy - zmiany w organizacji ruchu

Na potrzeby organizacji Elbląskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego, który odbędzie się w dniach 5-7 grudnia br., na Starym Mieście w Elblągu wystąpią ograniczenia w ruchu pojazdów, tj:

Od godz. 06:00 dnia 05 grudnia br. - do godz. 14:00 dnia 8 grudnia br.:

- ulica Stary Rynek (od skrzyżowania ul. Stary Rynek z ul. Wigilijną i Świętego Ducha do obiektu budowlanego Brama Targowa) zostanie całkowicie wyłączona z ruchu;

- w związku z brakiem przejezdności przez ulicę Stary Rynek wystąpi konieczność zmiany organizacji ruchu w ciągach ulic Garbary, Studzienna, Rybacka, Mostowa, Rzeźnicka;

- ulica Rybacka (od skrzyżowania z ul. Stary Rynek do skrzyżowania z ul. Wodną) zostanie całkowicie wyłączona z ruchu.

W związku z tym prosimy o nieparkowanie pojazdów na ulicy Rybackiej od godz. 18:00 dnia 04 grudnia br.

Dodatkowo: od godz. 15:00 dnia 06 grudnia br. - do godz. 20:00 dnia 06 grudnia br.:

- ulica Wodna (od skrzyżowania z ul. Mostową do skrzyżowania z ul. Studzienną) zostanie całkowicie wyłączona z ruchu.

W związku z tym, we wskazanych godzinach nastąpi całkowity zakaz ruchu pojazdów ulicami: Wodną (na zamkniętym odcinku) oraz Bednarską.

Właściciele pojazdów parkujących na ulicy Bednarskiej, chcący skorzystać z nich w dniu 6 grudnia w godz. 15:00 – 20:00 proszeni są o wcześniejsze przeparkowanie aut.