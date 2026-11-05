Elbląski Tydzień Przedsiębiorczości 2026. Rozwijaj firmę, buduj relacje, wykorzystuj możliwości

Bezpłatne spotkania, praktyczne warsztaty, ekspercka wiedza i możliwość poznania przestrzeni do pracy - Elbląski Park Technologiczny zaprasza przedsiębiorców, osoby planujące rozpoczęcie działalności oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem biznesu do udziału w Elbląskim Tygodniu Przedsiębiorczości, który odbędzie się w dniach 16–20 listopada 2026 roku.

Tegoroczna edycja wydarzenia wpisuje się w ideę Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, którego hasło „Entrepreneurs Thrive Here” podkreśla znaczenie otoczenia sprzyjającego rozwojowi firm, innowacyjności i współpracy. Program przygotowany przez Elbląski Park Technologiczny to pięć dni wypełnionych praktyczną wiedzą, inspirującymi spotkaniami i możliwościami nawiązania nowych kontaktów biznesowych.

Pięć dni wiedzy i możliwości dla biznesu

Poniedziałek, 16 listopada br.| Jak zdobyć fundusze na rozwój firmy?

Tydzień rozpocznie spotkanie poświęcone instrumentom finansowym wspierającym rozwój firm, dystrybuowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), a także kształtowaniu kolejnej perspektywy finansowej.

Wydarzenie poprowadzą Marzena Mażewska, wiceprezes Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP) i członkini Komitetu Monitorującego program FENG, oraz dr Wojciech Chwiałkowski, członek zarządu SOOIPP.

Godz. 10:00–12:00 | Udział bezpłatny – ilość miejsc ograniczona!

Zapisy: https://forms.gle/9cao4u85xMRrJDzbA

Wtorek, 17 listopada | „Biznes na czasie”

Jak odnaleźć się w zmieniających się przepisach i świadomie prowadzić firmę? Spotkanie będzie okazją do zdobycia aktualnych informacji dotyczących obowiązków przedsiębiorców, dostępnych form wsparcia i możliwości rozwoju działalności. Uczestnicy będą mogli zadawać pytania przedstawicielom instytucji wspierających biznes oraz uzyskać praktyczne wskazówki przydatne w codziennym prowadzeniu firmy.

Godz. 10:00 | Udział bezpłatny

Zapisy: https://forms.gle/2jgKtJW9RctgejWu6

Środa, 18 listopada | Warsztat start-upowy Ekonomia Wody – Wama Smart Lab 2.0.

Jak projektować innowacyjne produkty i usługi odpowiadające na potrzeby rynku? Warsztaty poświęcone inteligentnej specjalizacji EKONOMIA WODY będą okazją do pracy z metodami Service Design i Design Thinking. Uczestnicy poznają narzędzia wspierające kreatywne myślenie, identyfikowanie potrzeb odbiorców oraz projektowanie rozwiązań o potencjale rynkowym. Celem spotkania jest wypracowanie koncepcji innowacyjnych produktów i usług, które mogą znaleźć zastosowanie w gospodarce.

Godz. 8:40–15:50 | Udział bezpłatny

Zapisy i informacje: https://biznes.warmia.mazury.pl/aktualnosci/warsztat-start-upowy-ekonomia-wody-wama-smart-lab-2-0/

Czwartek, 19 listopada | Zarządzanie ryzykiem kursu walutowego w przedsiębiorstwach produkcyjno-handlowych

Wahania kursów walut mogą bezpośrednio wpływać na rentowność przedsiębiorstwa i bezpieczeństwo transakcji zagranicznych. Podczas praktycznego szkolenia organizowanego przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie oraz Elbląski Park Technologiczny eksperci Domu Maklerskiego AFS przedstawią metody ograniczania ryzyka walutowego i stosowania instrumentów zabezpieczających, takich jak kontrakty forward i opcje walutowe.

Szkolenie poprowadzą Łukasz Leszczyński, CIIA, makler papierów wartościowych i menedżer ds. ryzyka rynkowego oraz Jacek Maliszewski, dyrektor ds. rynków finansowych i autor poradnika poświęconego zarządzaniu ryzykiem kursowym. Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do właścicieli firm, kadry zarządzającej, dyrektorów finansowych, księgowych i osób odpowiedzialnych za transakcje walutowe.

Godz. 9:00 – 16:00 | Rejestracja uczestników od godz. 8:45

Zapisy: https://een.wmarr.olsztyn.pl/ryzyko_walutowe_msp/

Piątek, 20 listopada | Dzień Otwarty EPT i dzień próbny Coworkingu EPT

Finałem tygodnia będzie Dzień Otwarty Elbląskiego Parku Technologicznego, połączony z możliwością przetestowania Strefy Coworkingu EPT. To propozycja dla przedsiębiorców, freelancerów, osób pracujących zdalnie i wszystkich, którzy szukają inspirującego miejsca do pracy oraz okazji do nawiązania nowych kontaktów. Uczestnicy poznają ofertę EPT, zobaczą przestrzeń wspierającą rozwój biznesu i sprawdzą, jak wygląda praca w Strefie Coworkingu EPT.

Start: godz. 10:00

Zapisy: https://forms.gle/6ErBcDNbP4s1VeHH6

Elbląski Park Technologiczny – partner w rozwoju biznesu

Elbląski Tydzień Przedsiębiorczości to nie tylko cykl wydarzeń, lecz także okazja do poznania możliwości, jakie Elbląski Park Technologiczny oferuje firmom na różnych etapach rozwoju. EPT wspiera przedsiębiorców poprzez działania inkubacyjne, doradztwo i specjalistyczne usługi, dostęp do infrastruktury biurowej i laboratoryjnej oraz przestrzeń sprzyjającą współpracy i wymianie doświadczeń.

Łącząc środowisko biznesu, nauki i samorządu, Park tworzy warunki do rozwijania pomysłów, wdrażania innowacji i budowania relacji, które mogą przełożyć się na nowe przedsięwzięcia gospodarcze.

Rozwijaj firmę. Buduj relacje. Wykorzystuj możliwości.

Elbląski Park Technologiczny zaprasza do udziału w Elbląskim Tygodniu Przedsiębiorczości 2026. To dobry moment, by zdobyć wiedzę, poznać dostępne formy wsparcia, skonsultować pomysły z ekspertami i znaleźć nowe kierunki rozwoju swojej działalności.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Na wydarzenia obowiązują wcześniejsze zapisy. Liczba miejsc jest ograniczona.

Do zobaczenia w Elbląskim Parku Technologicznym!