Elbląskimi drogami ku wiośnie

Niemal miesiąc temu szerzej pisaliśmy o stanie elbląskich ulic zwłaszcza w okresie zimowym. Ruszyły już "przedwiosenne porządki" w tym zakresie, a nasi Czytelnicy co jakiś czas piszą do nas o miejscach, gdzie według nich sytuacja jest kiepska.

- Czy mogliby Państwo zapytać naszych włodarzy, kiedy ktoś zajmie się dziurami w jezdni na krzyżówkach ulic Rawska-Bytomska oraz Bytomska-Lidzbarska, które są tam od trzech miesięcy, są bardzo głębokie i już jest problem największą z nich ominąć? Nikt się tym nie interesuje w urzędzie – twierdzi mieszkaniec miasta.

Takich wiadomości, zwykle w okresie zimowym, otrzymujemy sporo. O remonty pytaliśmy miesiąc temu w Urzędzie Miejskim, przypomnijmy fragment tego materiału:

- Zima to najtrudniejsza pora roku dla utrzymania nawierzchni jezdni. Nagłe zmiany temperatury (plusowe i minusowe), mróz oraz duża ilość opadów (w tym marznących) powodują wiele ubytków. Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg, na bieżąco usuwamy te ubytki, które mogą skutkować uszkodzeniem pojazdu. Do napraw na szerszą skalę przystępujemy wczesną wiosną, gdy aura jest bardziej sprzyjająca. Departament Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu pełniący funkcję zarządcy dróg informuje, że w ramach bieżącego utrzymania dróg codziennie monitoruje stan techniczny dróg w mieście oraz przyjmuje zgłoszenia od mieszkańców, którzy wskazują miejsca, gdzie należy podjąć interwencję. Najczęściej otrzymujemy je telefonicznie lub drogą elektroniczną – zapewniali urzędnicy.

Fot. Mikołaj Sobczak

- Na podstawie zebranych informacji na bieżąco przystępujemy do remontów cząstkowych dziur w drogach. Zgłoszenie ubytku nie zawsze oznacza, że od razu go naprawiamy. Kolejność wykonywania robót konserwacyjnych zależy od wielkości ubytków, te które bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu użytkowników dróg są usuwane w pierwszej kolejności, a pozostałe w zależności od kategorii drogi, odpowiednio w późniejszym czasie – informował nas Departament Zarząd Dróg. Urzędnicy podkreślali m. in., że problemem są tzw. "przejścia przez zero", czyli wahania temperatury w ciągu doby, gdy temperatura jest w ciągu dnia na plusie, w nocy na minusie, co w połączeniu z opadami jest bardzo destrukcyjne dla dróg.

Jakie prace drogowe będą realizowane w najbliższym czasie? Na liście nie ma tych ulic, o które dziś pytał nasz Czytelnik, drogowcy zajmują się w tej chwili kilkoma innymi.

- Zimowe utrzymanie dróg jest prowadzone do końca marca, po nim jest "pozimowe", związane między innymi z usuwaniem piasku i nieczystości, rozpocznie się ono najpóźniej na początku kwietnia – przypomina Łukasz Mierzejewski z biura prasowego UM odpowiadając na nasze pytania. - W najbliższym czasie prace będą lub już są realizowane na Robotniczej, Brzeskiej, Piłsudskiego, Niepodległości, Legionów, Bema, w tym ostatnim przypadku będzie też realizowana regulacja urządzeń jak kratek spustowych. Prace realizuje EPGK w ramach bieżącego utrzymania dróg – podkreśla urzędnik.

Dziś, tzn. 4 marca, ruch na Brzeskiej w związku z prowadzonymi pracami odbywa się wahadłowo.