Elblążanin i poseł ziemi elbląskiej wiceministrami

Posłowie Jacek Protas oraz Maciej Lasek, wcześniej typowany na pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego (obaj z KO) zostali wiceministrami funduszy i polityki regionalnej. Ich szefową jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która ministrem tego resortu w rządzie Donalda Tuska została niespełna tydzień temu.

- To dla mnie ogromny zaszczyt i jednocześnie wielkie zobowiązanie. Obiecuję pracować dla Was, dla wszystkich Polek i Polaków. Zagospodaruję do tego całą moją wiedzą i wieloletnie doświadczenie w tym obszarze - napisał dziś (19 grudnia) w mediach społecznościowych Jacek Protas. Taką samą nominację jak on otrzymał pochodzący z Elbląga Maciej Lasek.

Maciej Lasek urodził się w 1967 roku w Elblągu, to inżynier specjalizujący się w mechanice lotu, doktor nauk technicznych, przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych (2012–2016), poseł na Sejm IX i X kadencji (startował do Sejmu w Warszawie).

Jacek Protas urodził się w 1964 roku w Lidzbarku Warmińskim, jest absolwentem AWF-u w Gdańsku, pracował jako trener i nauczyciel, później zaczął działalność jako samorządowiec. Był marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego, w 2006 r. został przewodniczącym regionalnych struktur KO. Poseł na Sejm VIII, IX i X kadencji.