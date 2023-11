Elblążanin zastępcą Dudy

Grzegorz Adamowicz, szef elbląskiej Solidarności, został wiceprzewodniczącym władz krajowych tego związku zawodowego, czyli najbliższym współpracownikiem szefa "S" Piotra Dudy.

Działacze NSZZ Solidarność wybrali nowy skład prezydium związku podczas posiedzenia Komisji Krajowej, które odbyło się w środę w Spale.

– Trudno jest dobrać grupę osób, do których będę miał zaufanie. Zaufanie jakie miałem, przez ostatnie 13 lat, do tych członków prezydium, którzy teraz ustępują. Odbyłem trudne i szczere rozmowy z wieloma kandydatami. Niestety sytuacja rodzinna wielu z nich jest tak skomplikowana, że nie pozwala im na to, by objąć te funkcje. Te osoby, które zaproponowałem to ludzie, którym ufam, są mi bardzo bliskie i które chcą "na maksa" pracować – mówił przewodniczący Solidarności Piotr Duda, cytowany przez portal Tysol.pl

Grzegorz Adamowicz został wybrany zastępcą przewodniczącego Komisji Krajowej Solidarności. W tajnym głosowaniu uzyskał 87 głosów, najwięcej spośród wszystkich kandydujących do prezydium. Został wybrany na kadencję 2023-2028.

Grzegorz Adamowicz ma 54 lata, pracuje w Elbląskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej, zasiada w radzie nadzorczej spółki z ramienia pracowników. Od 2018 roku jest przewodniczącym Zarządu Regonu Elbląskiego Solidarności.