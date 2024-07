Frombork, małe przepełnione historią miasteczko, zyskuje nowy format kulturowego eventu – w dniach 2-3 sierpnia 2024 r. odbędzie się Festiwal „Musicus Copernicus – Czyli o obrotach sfer muzycznych!”. Wydarzenie, nazwane na cześć Mikołaja Kopernika, łączyć będzie występy znanych współczesnych artystów z monumentalnym historycznym otoczeniem dziedzińca Zespołu Katedralnego.

Historia i misja Festiwalu

- Festiwal zrodził się z potrzeby promowania muzyki i kultury na najwyższym poziomie. Jego misją jest nie tylko prezentowanie różnorodnych gatunków muzycznych, ale także edukacja muzyczna i propagowanie dziedzictwa kulturowego Fromborka i okolic – mówi Ilona Matuszny, prezes zarządu Fundacji Copernicus, będącej głównym organizatorem wydarzenia. „Festiwal połączy tradycję z nowoczesnością, prezentując zarówno koncerty muzyki dawnej, jak i współczesne projekty muzyczne”



Występy znanych artystów

Tegoroczna edycja festiwalu obfitować będzie w występy wybitnych muzyków. W piątek 2 sierpnia o godzinie 19:30 aranżację utworów Agnieszki Osieckiej zaprezentuje SENTIDO – międzynarodowy projekt muzyczny Piotra Kopietza, który wraz z wybitnymi artystami, wirtuozami instrumentów etnicznych i klasycznych. Zespół zaprosi słuchaczy w świat szeroko pojętej „World Music - Muzyki Świata”. Nie zabraknie takich hitów jak „Niech żyje bal”, „Wariatka tańczy” czy „Nie żałuję”.

Wieczór dopełni koncert MACIEJA MIECZNIKOWSKIEGO - polskiego śpiewaka operowego, piosenkarza, multiinstrumentalisty i prezentera telewizyjnego. Artysta zaprezentuje najpiękniejsze polskie i światowe przeboje kilku pokoleń - Władysława Szpilmana, Andrzeja Zauchy, Piotra Szczepanika, Wojciecha Młynarskiego, Louisa Armstronga, Nat Kinga Cole’a, Prince’a, Elvisa Presleya czy Franka Sinatry. Wykona również hity z własnego repertuaru - „Psalm kochania” w nowych aranżacjach, „Ta dziewczyna”, „Kombinuj dziewczyno” (Leszcze) – oraz „Będzie z nami dobrze”.

Wieczorny sobotni koncert będzie wyjątkową gratką dla fanów zespołu TULIA oraz miłośników folkowych brzmień. Podczas koncertu zostanie zaprezentowany cały album „Półmrok”, będący zapisem prawdziwych historii miłosnych. TULII towarzyszyć będzie KWARTET GALICYJSKI, co razem stworzy nowy, malowniczy obraz twórczości obu zespołów.

- „Album „Półmrok” zawiera między innymi utwory - „Długość dźwięku samotności” (Myslovitz) czy „Fire of love” (Pali się). Podczas koncertu pojawią się także najpopularniejsze covery, od których zaczynałyśmy, i z których jesteśmy kojarzone przez szeroką publiczność: „Enjoy the silence” (Depeche Mode), „Nothing else matters” (Metallica) czy „Nieznajomy” (Dawid Podsiadło).” – mówią wokalistki zespołu.

Wielkim finałem i zwieńczeniem obu dni Festiwalu będzie Koncert Finałowy. Będzie to podsumowanie oraz wyjątkowa okazja do zapoznania się ze wspaniałymi solistami – Damianem Aleksandrem, Marią Tyszkiewicz, Kają Mianowaną oraz Marcinem Jajkiewiczem, którzy ze wsparciem KWARTETU GALICYJSKIEGO oraz wokalistek z zespołu TULIA zaprezentują utwory z kręgu muzyki filmowej, teatru muzycznego, folku i gustownej muzyki rozrywkowej.

Podczas koncertu orkiestry festiwalowej pod przewodnictwem Tomasza Filipczaka usłyszymy muzyczne tematy znane i mniej znane, chwytające za serce i rozbudzające wyobraźnię muzyczną. Będzie to przede wszystkim wykonawstwo na najwyższym muzycznym poziomie - uczta dla ucha i opowieść o „O obrotach sfer muzycznych”! Widowisko dopełniać będzie spektakularny pokaz świetlnych iluminacji scenicznych z wykorzystaniem technologii laserowych. Festiwal poprowadzi Magda Miśka-Jackowska, prezenterka radiowa RMF Classic.

Zaangażowanie dla lokalnej społeczności

- Nasz Festiwal jest ważnym wydarzeniem dla lokalnej społeczności i przez tą społeczność tworzony. Dowodem na to jest szerokie zaangażowanie nie tylko samego gospodarza Zespołu Katedralnego - księdza Jacka Wojtkowskiego, ale również Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Otrzymaliśmy także nieocenione wsparcie ze strony burmistrza Fromborka – pana Damiana Krasińskiego - – mówi Wojciech Matuszny, prezes zarządu spółki Eco-Masuria Invest, będącej Głównym Sponsorem Wydarzenia oraz właściciela ośrodka wypoczynkowego Narusa Leśna Przystań, goszczącego wszystkich wykonawców Festiwalu.

Musicus Copernicus dla mieszkańców Fromborka i turystów odwiedzających miasto to nie tylko okazja do obcowania z muzyką na najwyższym poziomie, ale także do poznania bogatej historii i tradycji miejsca – serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji na temat festiwalu oraz szczegółowy program koncertów znajduje się na stronie Musicus Copernicus. Bilety dostępne są na stronie www.musicuscopernicus.pl oraz na portalu internetowym eBilet.

KZ

