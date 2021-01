Finał z głową. WOŚP gotowa do gry!

Finał z głową - to hasło przewodnie 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się w niedzielę 31 stycznia. Tym razem Orkiestra zbiera pieniądze na zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Co będzie działo się w Elblągu?

Wierzę w hojność elblążan

- Finał trzeba przeprowadzić bezpiecznie, w reżimie sanitarnym, ale nie wyobrażam sobie, by w naszym mieście Orkiestra nie zagrała. Jestem przekonany o hojności mieszkańców, ale pamiętajmy: nie gramy o rekord, nie ścigamy się o kwotę, ważne jest włączenie się w akcję i pomoc potrzebującym - mówił podczas wtorkowej (19.01) konferencji prasowej poświęconej Finałowi WOŚP prezydent Elbląga Witold Wróblewski.

Prezydent przypomniał, że z pieniędzy zebranych przez WOŚP korzystają również elbląskie placówki medyczne. - Nasze szpitale i hospicjum wiele razy otrzymały sprzęt ratujący życie: respiratory, ultrasonografy, kardiomonitory, łóżka, wózki, materace, podnośniki i karetkę - wyliczał prezydent Elbląga.

Finał w sanitarnym reżimie

Bogusław Milusz, koordynator Finału WOŚP w Elblągu zapewnił, że odbędzie się on z zachowaniem dystansu społecznego i zasad sanitarnych. - Wszystkie nasze działania będą na to nastawione. To będzie zupełnie inny finał, niż poprzednie. Z powodu pandemii dużo działań przeniesionych zostało do Internetu. Zachęcam do śledzenia profilu WOŚP . Tam znajdą się wszystkie informacje o tym, co będzie działo się w Elblągu. Będą również relacje na żywo - mówił Bogusław Milusz.

We wtorek kończy się rekrutacja wolontariuszy.

- Zostało nam sto wolnych miejsc, więc można się zgłosić, ale już tylko dzisiaj. Każdy wolontariusz zostanie wyposażony w maseczki, każdy może otrzymać płyn dezynfekujący, prosimy więc o zabranie ze sobą pojemników. W przyszłym tygodniu, każdy z wolontariuszy otrzyma też informację, w jakiej ramie czasowej odbierze identyfikator i puszkę, tak abyśmy mogli bezpiecznie, bez tłoku pod Ratuszem Staromiejskim, ruszyć w miasto. Będziemy dbali o to, abyście byli bezpieczni, wszyscy nieletni wolontariusze będą wędrowali z rodzicami - mówiła Gabriela Zimirowska z Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu.

Licytuj na aukcjach

Aktualnie na aukcjach elbląskiego WOŚP jest około 215 pozycji.

- Do 1 lutego będzie można licytować. Są to m.in.: usługi kosmetyczne, książki, gry, sanki, narty, biżuteria, medale mistrzostw Polski w piłce ręcznej i wiele, wiele więcej. Mamy też 20 puszek stacjonarnych w sklepach, salonach kosmetycznych i innych punktach. Czterech wolontariuszy podczas Finału będzie miało terminale kart płatniczych, będzie też e-skarbonka – mówił Bogusław Milusz.

Tradycyjnie na Modrzewinie odbędzie się „OFF-ROAD”, relacja z jego przebiegu odbędzie się na profilu elbląskiego sztabu WOŚP na Facebooku. Na plaży w Stegnie 31 stycznia będą na rzecz Orkiestry kwestowały morsy. Również w tym roku dla WOŚP zagrają elbląskie szkoły, przedszkola, zakłady pracy, studenci, szpitale.

Przypomnijmy, że podczas ubiegłorocznego Finału WOŚP w Elblągu uzbierano ponad 638 tys. zł.

Od redakcji: Wśród licytowanych gadżetów są m.in. trzy kalendarze ścienne na 2021 rok ze zdjęciami Czytelników portEl.pl oraz voucher na artykuł sponsorowany opublikowany w portEl.pl Zapraszamu do licytacji!