Finansowa motywacja nauczycieli

540 zł brutto - taka ma być maksymalna wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli Elblągu. Wzrosnąć mają też dodatki dla kadry kierowniczej w placówkach oświatowych.

14 września radni Koalicji Obywatelskiej poinformowali o złożeniu projektu uchwały dotyczącego podwyżek dodatków dla nauczycieli i dyrektorów elbląskich placówek oświatowych. W poniedziałek (18 września) na komisji oświaty Rady Miejskiej poznaliśmy szczegółowe rozwiązania zawarte w projekcie uchwały. Wszystkie kwoty podawane poniżej są brutto.

Zmianie ulega wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela. W projekcie uchwały zapisano kwotę do 540 zł brutto. Do tej pory było to do 30 proc. jego wynagrodzenia zasadniczego, a w przypadku nauczyciela zajmującego stanowisko kierownicze do 50 proc. jego wynagrodzenia zasadniczego.

Nauczyciele otrzymają też dodatek w wysokości 300 zł za wychowawstwo (w jednakowej wysokości dla nauczycieli w szkołach i w przedszkolach) oraz 120 zł tytułem opiekuna stażu, mentora za każdego nauczyciela odbywającego staż na dany stopień awansu zawodowego lub przygotowanie do zawodu nauczyciela.

Podwyższeniu ulega też dodatek funkcyjny dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych. I tak: dyrektor przedszkola ma dostawać dodatek w wysokości 900 zł bez względu na wielkość placówki. Do tej pory wysokość dodatku wynosiła od 420 do 525 zł w zależności od liczby oddziałów. Wicedyrektor przedszkola do 50 proc. dodatku dyrektorskiego.

Dodatek funkcyjny dyrektora szkoły ma wynosić od 1000 do 2150 zł w zależności od liczby oddziałów w szkole. Wicedyrektor ma otrzymywać analogiczny dodatek w wysokości 80 proc. dodatku dyrektorskiego. Kierownicy: szkolenia praktycznego, świetlicy szkolnej, obiektu sportowego, praktycznej nauki zawodu, internatu, warsztatów szkolnych - do 50 procent dodatku dyrektora. Do tej pory zasady przyznawania dodatków opierały się na innym algorytmie. Dyrektor szkoły, która miała 12 oddziałów otrzymywał dodatek w wysokości 675 zł, za każdy następny oddział wzrastał on o 23 zł, każdy oddział poniżej 12 oznaczał zmniejszenie dodatku o 15 zł. Dodatek wicedyrektora wynosił do 80 proc. dodatku dyrektora, kierowników - do 64 proc. dodatku dyrektora.

Osobne zasady obowiązują Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego. Dyrektor tej szkoły będzie otrzymywać dodatek funkcyjny w wysokości 2150 zł; wicedyrektor - do 50 proc. dodatku dyrektora, kierownicy świetlicy i internatu - do 40 proc. dodatku dyrektora.

Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego będzie miał dodatek funkcyjny w wysokości 2200 zł. Jego zastępca - do 80 proc. dodatku dyrektora, kierownicy praktycznej nauki zawodu - do 60 proc. Dotychczas dodatki dyrektorów ZSiPS oraz CKUiZ nie były specjalnie oddzielane.

Na wyższe stawki mogą liczyć także dyrektorzy i wicedyrektorzy Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych (1600 zł - dyrektor, do 75 proc. wicedyrektor - do 55 proc. kierownicy świetlicy szkolnej, grup wychowawczych, praktycznej nauki zawodu), dyrektorzy burs (900 zł), Młodzieżowego Domu Kultury (900 zł; kierownicy pracowni do 50 proc. dodatku dyrektora), poradni psychologiczno-pedagogicznych (900 zł).

Wszystkie wymienione kwoty są kwotami brutto.

Na poniedziałkowym(18 września) posiedzeniu Komisji Oświaty radni dyskutowali przede wszystkim nad tym, w jaki sposób sprawić, aby nauczyciele i dyrektorzy nową wysokość dodatków otrzymali z wyrównaniem od początku roku szkolnego 2023/24. Projekt uchwały będzie głosowany na najbliższej sesji Rady Miejskiej 28 września. Jeśli zostanie ona uchwalona, wejdzie w życie 14 dni po opublikowaniu go w Dzienniku Urzędowym województwa warmińsko-mazurskiego. W praktyce może to być nawet połowa listopada. Radni komisji projekt zaopiniowali jednogłośnie, ale poprawki wprowadzającej „wyrównanie“ wysokości dodatków od 1 września tego roku nie udało się wprowadzić.