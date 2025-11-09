Galeria pod psem i kotem  (Odc.389)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Maniek trafił do schroniska 30.10.2025 z miejscowości Przezmark razem z dwoma innymi psami. Maniek to mały, ważący obecnie 8 kg, psiak w wieku około 2 lat. Jest łagodnym i lgnącym do ludzi stworzeniem.

Królewna trafiła do schroniska 02.04.2025. Królewna to leciwa kotka, która, nim znalazła się w schronisku, była kotem wychodzącym. Jest spokojna, oswojona i zazwyczaj przyjazna w stosunku do ludzi. Zazwyczaj, bo czasem zdarza się jej pacnąć łapą, gdy nie życzy sobie więcej pieszczot

O adopcji

Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku. Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46.