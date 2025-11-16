Galeria pod psem i kotem  (Odc.390)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Chałka trafiła do schroniska trafiła do schroniska 10.10.2025. Chałka to śliczna kotka, która urodziła się mniej więcej 28.08.2025. Jest oswojoną, odważną i ciekawą świata istotką.

Mozart trafił do schroniska 16.02.2025 z miejscowości Kazimierzowo. Znaleziono go na poboczu ruchliwej drogi – zziębniętego i zdezorientowanego. Mozart to średniej wielkości staruszek, który ma problemy z chodzeniem. Tylne łapki zdecydowanie odmawiają mu posłuszeństwa. Mozart mimo swojego wieku i widocznej nieporadności jest przeuroczym i pogodnym stworzeniem. Nie zważając na parszywy los, który go spotkał, promiennie uśmiecha się na nasz widok i wyczekuje spaceru. Ten widok wzrusza i koi nasze serca. Jednocześnie zadajemy sobie pytanie, jakim potworem trzeba być, by porzucić to bezbronne stworzenie.

O adopcji

Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku. Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46.