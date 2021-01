Galeria pod psem i kotem (odc. 133)

Pawik i Lady czekają na nowe domy, fot. arch. schroniska dla zwierząt

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was? Zdjęcia.

Kotek Pawik trafił do schroniska latem 2017 roku, w wieku około 3 miesięcy. Niestety, do tej pory nie udało się znaleźć dla niego domu. Pawik to śliczny, duży kocur, który w warunkach schroniskowych jest niestety bojaźliwy. Kto go przygarnie? Suczka Lady mieszka w schronisku od listopada 2020 roku. Trafiła tu z ulicy Zacisze. Lady to nieduża suczka, która ma około 10 lat. W schronisku zachowuje się grzecznie i jest łagodna w stosunku do ludzi. Kto da jej nowy dom? Informacje na temat adopcji na stronie schroniska.

oprac.daw