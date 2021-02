Galeria pod psem i kotem (odc. 140)

fot. arch. schroniska dla zwierząt

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Lila została oddana do schroniska 18 lutego 2021 roku przez swoją opiekunkę z powodu agresji w stosunku do kotów i innych małych zwierząt. Lila to drobna suczka, która waży 13 kg i ma około 5 lat. Na razie w schronisku jest bardzo lękliwa i powściągliwa w kontaktach z ludźmi. Liczymy jednak na to, że gdy tylko przekona się, że nic jej tu nie grozi, szybko się to zmieni. Kto ją przygarnie? Miłosz trafił do schroniska w lutym 2021 roku z ulicy Legionów. Miłosz to młody kocurek, który jest oswojony, łagodny i przymilny. Kto da mu nowy dom?

oprac.daw