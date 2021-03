Galeria pod psem i kotem (Odc.144)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego Schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Piesek Nepal trafił do schroniska 9 marca z ulicy Legionów. Nepal to nieduży psiak, który ma około 2 lat. Jest zadbany, łagodny i przyjazny w stosunku do ludzi. Nepal czeka na swoich opiekunów.

Kotka Kulka trafiła do schroniska po śmierci swojej opiekunki jako dorosła kotka. Obecnie przebywa w tzw. domu tymczasowym u pracownika schroniska. Kuleczka swoje w schronisku już odsiedziała. A to cudowny starszy kot, który poleca się do adopcji.

Jaka jest Kulka? Chodzący ideał. Załatwia się do kuwety, nie drapie mebli, uwielbia spędzać czas blisko człowieka i na człowieku. Domaga się głaskania chodząc po domu, jednak wystarczy wypowiedzieć tylko jej imię a już jest koło nogi gotowa do przytulania. Kulka ma niestety jedną wadę :niezbyt dobrze znosi towarzystwo innych zwierząt. Tylko czy to ją w jakiś sposób przekreśla? Szukamy domu, gdzie Kulka byłaby oczkiem w głowie - rozpieszczana i głaskana od świtu do nocy ;) Domu nie wychodzącego, domu do końca jej dni. Kulka jest zaszczepiona, odrobaczona i odpchlona, wysterylizowana. W sprawie adopcji proszę o kontakt 601299421.