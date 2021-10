Galeria pod psem i kotem (odc. 172)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was? Zdjęcia.

Diego został oddany do schroniska w październiku 2019 roku przez swoich opiekunów. Był pupilem swojej pani - ona dbała o niego i rozpieszczała go, jej mąż bał się psa i nie czuł się przy nim komfortowo. To Diego dominował w domu. On dyktował, kiedy można założyć mu smycz, czym będzie się bawił, co będzie jadł, czy pozwoli sobie zrobić zastrzyk u weterynarza, itp. Psiak nerwowo reaguje na gestykulację, na podnoszenie dzieci czy innego psa do góry, na przytulanie. Jego opiekunka zapewnia, że pies jest bardzo inteligentny i szybko się uczy, zna komendy: siad, zostań, leżeć, daj łapę, fe, odejdź, stój, do mnie, idziemy. Ponadto Diego lubi, gdy się go czesze i lubi jeździć samochodem, pozostawiony sam w domu nie niszczy i nie szczeka, w stosunku do innych psów jest ostrożny, ale nie agresywny. W przeszłości zdarzyło mu się kilkakrotnie złapać człowieka zębami za rękę i raz ugryźć. Za sprawą nieudanych adopcji wiemy z całą pewnością, że Diego jest psem trudnym, który wykazuje agresję. Szukamy dla niego doświadczonego w wychowywaniu psów agresywnych, odpowiedzialnego i konsekwentnego opiekuna, który będzie potrafił nauczyć Diego podstaw życia u boku człowieka a także ustali pewne zasady i pokaże mu, że nie wszystko mu wolno.

Kotek Gniewosław trafił do schroniska w czerwcu 2015 roku razem ze swoim rodzeństwem. Kotki miały wtedy około dwa miesiące. W warunkach schroniskowych ten piękny, pręgowany kocur jest nieśmiałym stworzeniem. Niestety, nikt do tej pory go nie adoptował. Liczymy na to, że znajdzie jeszcze opiekunów.