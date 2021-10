Galeria pod psem i kotem (odc. 175)

fot. arch. schroniska dla zwierząt

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Noora przebywa w schronisku od czerwca 2020 roku. To śliczna, czarna kotka, która urodziła się mniej więcej w 2017 roku. Jest oswojona, ale bywa humorzasta. Kto ją przygarnie? Puzon trafił do schroniska w czerwcu 2021 z ulicy Hodowlanej. To sympatyczny, aczkolwiek nieśmiały psiak, który ma około 3 lat i waży około 20 kg. Jest łagodnym i przyjaznym stworzeniem. Lubi inne psy. Kto da mu nowy dom?

oprac.daw