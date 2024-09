Galeria pod psem i kotem (Odc.328)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Forsa trafiła do schroniska 8 sierpnia 2024. Forsa to malutka kotka, która urodziła się mniej więcej 05.07.2024. Na razie, w warunkach schroniskowych, jest nieco nieśmiała, ale w prawdziwym domu z pewnością szybko się to zmieni.

Luna została oddana do schroniska 14.08.2024 przez swoich opiekunów. Luna urodziła się w 2016 roku i od szczenięcia mieszkała u dotychczasowej rodziny. Dotychczasowi opiekunowie Luny przekazali nam następujące informacje o suczce: “Luna ma 8 lat i jest psem w typie rasy owczarek środkowoazjatycki. Jest spokojnym, ale charakternym zwierzęciem. Najlepiej czuje się w towarzystwie osób dorosłych. Całe swoje życie mieszkała bez innych zwierząt. Podczas spacerów na psy reaguje różnie, lecz zazwyczaj nie zaczyna kłótni, jeśli chodzi o koty, to lubi sprawdzić jak szybko biegają. Jej ulubione zajęcie to spanie, odpoczywanie oraz jedzenie. Luna jedynie czego się boi to wiatru i burzy. Nie lubi dzielić się swoim jedzeniem. Jej podstawą żywienia jest sucha karma, najlepiej bez kurczaka. Jest wysterylizowana i posiada aktualne szczepienia, nie ma żadnych chorób. Pomimo wieku, potrafi być ruchliwa, nie ma problemu ze stawami. Preferowany jest dom bez małych dzieci i zwierząt.”

O adopcji

Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku.

Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46.

Podpisz petycję o zmianie ustawy o ochronie praw zwierząt.