Galeria pod psem i kotem (Odc.331)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Śnieżka została oddana do schroniska 16 stycznia 2024 razem z Bojką, ponieważ opiekun psów wyjechał zagranicę. Śnieżka i Bojka to średniej wielkości suczki, które urodziły się mniej więcej 15.03.2023. Śnieżka ma w sobie tony szczenięcej radości i energii a do tego masę miłości do ludzi. Jest wesoła, towarzyska i bardzo ciekawa świata. Jej życie nie było i wciąż niestety nie jest kolorowe. Sunia miała ograniczony kontakt z człowiekiem, w związku z czym trzeba będzie ją nauczyć różnych zasad panujących w domu. Obecnie sunia jest w trakcie nauki chodzenia na smyczy i poczyniła w tym bardzo duże postępy. Śnieżka jest gotowa na podbój serc. Szukamy rodziny odpowiedzialnej, cierpliwej, gotowej do pracy z psiakiem. Śnieżka jest młoda, wesoła, pełna werwy i potencjału.

Trzmielik trafił do schroniska 29 maja 2024 roku z ulicy Jasnej. Trzmielik to kocurek, który urodził się mniej więcej 16.03.2024. W warunkach schroniskowych jest nieśmiałym stworzeniem, ale w prawdziwym domu z pewnością szybko się to zmieni.

O adopcji

Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku.

Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46.