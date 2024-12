Galeria pod psem i kotem (Odc.345)

fot. arch. schroniska dla zwierząt

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Dzidek trafił do schroniska w 2015 roku. W przeszłości bytował na terenie elbląskich ogrodów działkowych. Dzidek szybko dostał łatkę psa wycofanego i nieufnego. Trudno się dziwić – przed trafieniem do schroniska był psem bezpańskim, musiał walczyć o przetrwanie, a jego kontakt z człowiekiem ograniczał się do absolutnego minimum. Dla wielu psów pobyt w schronisku jest wręcz traumatycznym doświadczeniem, Dzidek jednak świetnie odnalazł się w nowej rzeczywistości. Dzidek jest już starszym, około 10-letnim, psem średniej wielkości. Nie chcemy opisywać go jako psa kompletnie wycofanego, którym był wcześniej. Przez lata poczynił duże postępy, jednak niestety w dalszym ciągu pozostaje bardzo nieśmiałym stworzeniem. W towarzystwie innych psów czuje się najlepiej. Lubi długie spacery w ciche miejsca u boksu swoich psich kolegów. Ładnie chodzi na smyczy a spuszczony luzem pilnuje się grupy. Wszelkie zabiegi pielęgnacyjne nie sprawiają większego problemu. Dzidek jednak w dalszym ciągu czuje się nieswojo przy ludziach. Nie lubi bliskości, przy próbie kontaktu ucieka… Dla Dzidka schronisko jest jedynym ,,domem”, jaki poznał w swoim dotychczasowym życiu. I choć minęło już ponad 8 lat my nie tracimy nadziei, że Dzidek zdąży jeszcze znaleźć swojego opiekuna! Cedar trafił do schroniska 31.10.2024. Kociak urodził się około 24.08.2024. Cedar jest ślicznym, oswojonym kocurkiem. Jest odważny, ciekawski i zawsze chętny do zabawy i psot. O adopcji Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku. Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46.

