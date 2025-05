Galeria pod psem i kotem (Odc.367)

fot. arch. schroniska dla zwierząt

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Melman to ok. 5-letni, dosyć duży psiak. Wyglądem, ale także i zachowaniem, przypomina nieco huskiego. Jest psiakiem pewnym siebie, aktywnym i zdeterminowanym w dążeniu do celu. Melman jest bardzo towarzyski wobec wszystkich ludzi, uwielbia kontakt z człowiekiem, długie spacery i kąpiele w rzeczce. Zanim trafił do schroniska, Melman mieszkał na terenie firmy. Szukamy mu zatem domu z ogrodem, ponieważ w mieszkaniu z pewnością ciężko byłoby mu się odnaleźć. Melman posiada swoją książeczkę zdrowia, jest zaszczepiony przeciwko wściekliźnie oraz chorobom zakaźnym, odrobaczony, zaczipowany. Wkrótce zostanie także wykastrowany. Agentka trafiła do schroniska 11.03.2025 z ulicy Staffa. Ta dorosła, przecudowna i przekochana koteczka jest łagodna i bardzo spragniona kontaktu z człowiekiem. Lubi zagadywać każdego, kto przechodzi obok niej. Gdy już jest na rękach, mizianek nie ma końca. Koteczka jest przytłoczona schroniskiem. Wolałaby spędzać czas w ciepłym i cichym domku, otoczona kochającą rodziną. Pięknie korzysta z kuwety. O adopcji Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku. Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46.

oprac. daw