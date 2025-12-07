Galeria pod psem i kotem (Odc.393)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Lucy trafiła do schroniska 20.08.2025. Lucy urodziła się mniej więcej 26.06.2025. Jest wyjątkowo spokojnym i łagodnym kociakiem, który najprawdopodobniej niedowidzi.

Kajtek został oddany do schroniska 11.09.2025 razem z Miśkiem. Psiaki przez wiele lat strzegły posesji, niestety jednak, gdy ich opiekunowie postanowili zmienić miejsce zamieszkania, psy stały się dla nich zbędne i nie zabrali ich ze sobą… Kajtek to średniej wielkości pies, który urodził się w 2013 roku . Jest łagodnym i przyjaznym w stosunku do ludzi stworzeniem.

O adopcji

Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku. Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46.