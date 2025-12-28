Galeria pod psem i kotem (Odc.396)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Afera trafiła do schroniska 13.11.2024. Afera to dosyć duża, ok. 3-letnia sunia. Przez długi czas tułała się po jednej z okolicznych wsi, w poszukiwaniu schronienia i pożywienia. Nie pozwalała do siebie podejść, na widok człowieka uciekała w popłochu. Na szczęście udało się ją złapać do klatki pułapki. Afera na początku była bardzo zagubiona i przestraszona. W akceptacji nowej rzeczywistości pomocnym okazał się dla niej psi kumpel. Gdzie Safar, tam i Afera. Jest z nim bardzo zżyta, psiaki uwielbiają wspólne zabawy i gonitwy. Jedynie w boksie Afera czuje się bezpiecznie i wydaje się być wesołym psem. Na spacerach jednak, Afera wciąż jest bardzo bojaźliwa i niepewna. Afera bardzo nie lubi kotów. Dla Afery szukamy doświadczonego opiekuna, z zapasem czasu i cierpliwości, dzięki któremu sunia będzie mogła pomału nabierać pewności siebie. Dzięki któremu będzie mogła wreszcie cieszyć się życiem.

Angel trafiła do schroniska 01.12.2025. Angel to rozkoszna kotka, która ma około 2,5 miesiąca. Jest oswojona, odważna i ciekawa świata. Obecnie przebywa w tzw. domu tymczasowym u pracownika schroniska, gdzie oprócz niej mieszkają także inne koty i psy.

O adopcji

Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku. Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46.