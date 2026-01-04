Galeria pod psem i kotem (Odc.397)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Amir trafił do schroniska 29.10.2025 z ulicy Browarnej po wypadku komunikacyjnym. Psiak doznał złamań tylnych łap oraz miednicy. Otoczony został w schronisku troskliwą opieką, ale Amir czuje się bardzo zagubiony.

Widia trafiła do schroniska 16.08.2025 razem ze swoim rodzeństwem. Maluchy były chore i nadal są w trakcie leczenia, na szczęście jednak ich stan szybko się poprawia. Kociaki urodziły się około 19.06.2025. Są oswojone i przyjazne.

O adopcji

Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku. Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46.