Galeria pod psem i kotem (Odc.398)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Benio trafił do schroniska 18.10.2022. Benio to czarny kocur, który urodził się w 2018 roku. W warunkach schroniskowych jest płochliwym stworzeniem.

Alf trafił do schroniska 30.11.2025. Alf to niej więcej 2/3-letni psiak niewielkich rozmiarów. Z początku był nieco wystraszony schroniskiem i z dozą niepewności podchodził do obcych, jednak wystarczyło kilka dni, by pokazał, jak wesołym i towarzyskim jest psiakiem. Alf uwielbia kontakt z człowiekiem, wspólne spacery i zabawy. Chętnie się przytula i rozdaje buziaki. Jest uczuciowy i kochający. Alf zamieszkał w boksie z kilkoma innymi psami, z którymi bardzo dobrze się dogaduje. Szukamy dla Alfa kochającej rodziny!

O adopcji

Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku. Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46.