Galeria pod psem i kotem (Odc.401)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Ważniak - oddany z powrotem do schroniska. Ważniak, kiedy trafił do schroniska, był maleńkim szczeniakiem i szybko został adoptowany. Niestety po pół roku od adopcji - wrócił. „Opiekunowie” przez cały ten czas, nie poczynili żadnej pracy z psem. Liczyli, że szczenię wychowa się samo… Sfrustrowany, niezrozumiany i niekochany Ważniak, wrócił do nas. I dołożymy starań, by znaleźć mu prawdziwą rodzinę - kochającą, cierpliwą, dobrą i troskliwą! Ważniak to jeszcze psie dziecko - obecnie ma ok. 8 miesięcy. Jest dosyć dużym psiakiem i być może jeszcze trochę urośnie. Jest nieco lękowy, ale i łagodny, niesamowicie lgnący do ludzi. Uwielbia zabawy z innymi psami. Potrzebuje opiekuna, który będzie jego przewodnikiem, wsparciem i najlepszym przyjacielem. Ludzie już raz go zawiedli. Znajdźmy mu dobry dom. Ważniak posiada swoją książeczkę zdrowia, po upływie kwarantanny zostanie zaszczepiony przeciwko wściekliźnie oraz wykastrowany. Został już odrobaczony, zaczipowany oraz zaszczepiony przeciwko chorobom zakaźnym.

Wars, Fox, Jaskier, Lord, Ginger. Te i ponad 130 innych kotów czeka w naszym schronisku na nowe domy! Chcesz ich poznać? Może dać któremuś szansę na lepsze życie?

O adopcji

Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku. Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46.