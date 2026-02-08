Galeria pod psem i kotem (Odc.402)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Budrys trafił do schroniska 28.11.2019 roku. Został oddany przez opiekuna. Całe swoje życie spędził na łańcuchu. Budrys przeszedł naprawdę długą i wyboistą drogę, by w końcu nam zaufać. Budrys potrzebuje zrozumienia, cierpliwości i akceptacji. To dobry pies, który uwielbia wyjścia z opiekunami do lasu, nienachalną uwagę i pieszczoty. Nasz ok. 13-letni kawaler nie przepada za kotami, ale raczej nie ma problemu z innymi psami. W boksie przebywa z dwoma samcami i nie dochodzi między nimi do żadnych konfliktów Bardzo byśmy chcieli, by chociaż na stare lata Budrys doświadczył, czym jest życie u boku człowieka, dla którego pies jest przyjacielem i członkiem rodziny, a nie żywym alarmem. Niech ten tulaśny i sympatyczny koleżka odnajdzie swoje szczęście. Budrys jest zaszczepiony przeciwko wściekliźnie/przeciwko chorobom wirusowym, odrobaczony, zaczipowany i wykastrowany.

Arktik trafił do schroniska 02.01.2026. Arktik urodził się mniej więcej w 2023 roku. Jest towarzyskim i łagodnym stworzeniem, które toleruje inne koty. Kocur nie słyszy.

O adopcji

Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku. Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46.