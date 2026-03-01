Galeria pod psem i kotem (Odc.405)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Bochenek to ok. 10-letni grubasek. Zanim trafił do schroniska, z pewnością mieszkał w domu. Jest „wypasiony”, ufny i doskonale czuje się na kanapie. Bochenek kocha ludzi! A głaskanko po brzuchu to już nade wszystko. Lubi spacerki, a także towarzystwo innych psów. Bochenka widzimy oczami wyobraźni u boku starszej osoby. Bochen będzie doskonałym kompanem do leniuchowania na kanapie, ale też powolnych spacerków. Bochenek posiada swoją książeczkę zdrowia, jest zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym, odrobaczony, zaczipowany. Wkrótce zostanie także wykastrowany.

Tofik to uroczy chłoptaś, który trafił do schroniska 6.06.2024. Był małym dzieciaczkiem. Przewidujemy, że urodził się około 11.04.2024. Tofik to towarzyski, zrównoważony i przymilny kociak. Nie należy do natrętnych czworonogów, jednak zawsze pierwszy wita opiekunów, ociera się i przytula. Ma wspaniałych charakter, a nadal zasila szeregi naszych podopiecznych. Uwielbia zabawy z wędka. Jest wspaniałym kompanem innych kotów. Pięknie korzysta z kuwety. Tofik został odrobaczony, zaszczepiony, zaczipowany i wykastrowany.

O adopcji

Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku. Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46.