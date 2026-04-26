Galeria pod psem i kotem (Odc.413)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Brydzia trafiła do schroniska 3.04.2026. Brydzia to niespełnaroczna suczka niewielkich rozmiarów. W schronisku jest jeszcze troszeczkę onieśmielona, a jednocześnie bardzo spragniona kontaktu z człowiekiem. Chętnie się wtula i uwielbia głaskanie. Jest delikatnym, wrażliwym stworzeniem. Na spacerach zachowuje się grzecznie, z dozą nieśmiałości poznaje nowe miejsca. Bezpiecznie czuje się przy człowieku. Brydzia to jeszcze psie dziecko, które powinno odkrywać świat u boku kochającego opiekuna. Niech nie czeka na długo na swoje szczęście!

Molik trafił do schroniska 24.05.2016 roku jako kilkutygodniowy kociak. Czyli jest w nim od 10 lat. Molik to piękny, szary, pręgowany kocur, który w schronisku jest nieśmiałym stworzenie. Kot da mu dom i spokojną starość?

O adopcji

Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku. Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46.