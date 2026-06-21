Galeria pod psem i kotem (Odc.421)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Kufel - lek na całe zło. Powód, dla którego ten przesympatyczny kawaler znalazł się za schroniskowym kratami, to śmierć opiekuna. Kufel to spokojna, starsza psina. Uwielbia zaczepiać człowieka i poddawać się pieszczotom. Kufel wyznaje zasadę, że człowiek jest mu najbliższy na świecie. Docenia każdą chwilę, którą dane jest mu z nim spędzić. Kufel świetnie dogaduje się z suczkami, ale z samcami już gorzej. Nie darzy sympatią także kotów. Doskonale znosi wszelkie zabiegi pielęgnacyjne tj. czesanie, czy kąpanie, jest cierpliwy i grzeczny. Ten psiak naprawdę nie ma wygórowanych oczekiwań wobec życia. Najszczęśliwszy jest wtedy, gdy człowiek poświęca mu swoją uwagę. Kufel jest zaszczepiony przeciwko wściekliźnie/przeciwko chorobom wirusowym, odrobaczony, zaczipowany i wykastrowany.

Bonifacy - spokojny dżentelmen. To przepiękny, dorosły kocurek, który dawno wyrósł już z etapu szalonych zabaw i gonitw. Zdecydowanie bardziej ceni sobie swoje wygodne legowisko, pełną miseczkę i obecność człowieka. To ogromny miziak, lubi obecność nawet nowo poznanych ludzi, choć nie należy do kotów, które domagają się uwagi. Jest spokojny i nienachalny - zresztą jak w każdym innym aspekcie życia. W schronisku sprawia wrażenie smutnego i zrezygnowanego. Większość czasu przesypia, a czasem cicho i żałośnie pomiaukuje. Wszystko robi w swoim tempie, bez pośpiechu. Nawet wizyty u weterynarza znosi ze stoickim spokojem. Bonifacy dobrze dogaduje się z innymi kotami. To łagodny, pokorny i niezwykle grzeczny kocurek. Szukamy dla niego opiekunów, którzy marzą nie o rozbrykanym młodziaku, lecz o statecznym, ułożonym kawalerze. Bonifacy posiada swoją książeczkę zdrowia, jest zaszczepiony chorobom zakaźnym, odrobaczony, zaczipowany oraz wykastrowany.

O adopcji

Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku. Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46.