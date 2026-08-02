Galeria pod psem i kotem (Odc.427)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Są koty, które od razu zwracają na siebie uwagę, a są też takie jak Zyzu - ciche, skromne, jakby nie chciały nikomu przeszkadzać. Patrząc w jego oczy, trudno nie odnieść wrażenia, że Zyzu nie oczekuje od życia cudów. Zdaje się mieć tylko jedno marzenie – być czyjś. Nie potrzebuje wielkiej przestrzeni, atrakcji ani wymyślnych zabawek. Do szczęścia wystarczy mu człowiek, który poświęci mu czas, pogłaszcze jego miękkie futerko, przytuli i pozwoli mu stać się całym jego światem. To typowo domowy kot, który doskonale odnajduje się w mieszkaniu i bezproblemowo korzysta z kuwety. Jest spokojny, delikatny i bardzo grzeczny. W jego oczach widać ogromne zaufanie do ludzi i jeszcze większą potrzebę miłości. Gdy tylko obok pojawi się ktoś życzliwy, wtula się, rozdaje czułe baranki i mruczy z zadowolenia. A kiedy dłoń przestaje go głaskać, delikatnie wyciąga łapkę, jakby chciał powiedzieć: „jeszcze chwilkę…” Marzymy o tym, by ktoś dostrzegł w tym ogłoszeniu coś więcej niż kolejnego kota czekającego na adopcję. By spojrzał na jego wrażliwość, która porusza serce i zostaje w pamięci na długo. Niech o jego losie nie zdecyduje wiek ani umaszczenie.

Kontakt w sprawie adopcji pod nr tel.: 601 299 421.

Bubu szuka aktywnej rodziny! Bubu to ok. 3-letni psiak niewielkich rozmiarów. Bubu to bardzo łagodne, sympatyczne i przyjazne wobec ludzi stworzenie. Uwielbia wspólne spacerki i zabawy. Chętnie się przytula i poddaje głaskom. Szaleje za patykami i zabawkami wszelkiego rodzaju. Bubu jest bardzo energicznym psem, który wymaga wielu aktywności, a ponadto pracy umysłowej, ponieważ szybko się dekoncentruje i nieraz trudno jest mu zapanować nad emocjami. Zbudowanie silnej więzi z opiekunem oraz nauka skupienia, będą kluczowe w pracy z Bubu. Bubu posiada swoją książeczkę zdrowia, jest zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym, zaczipowany i odrobaczony. Wkrótce zostanie także wykastrowany.

Kontakt w sprawie adopcji pod nr tel.: 55 234 16 46.

O adopcji

Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku. Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46