Galeria pod psem i kotem (Odc.429)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Te słodkie maluchy mają około 3 miesięcy Carl i Deryl to kocurki, Beza (na zdjęciu), Lilka i Negan to kotki. Są oswojone, zdrowe, chętne do zabawy, przyjazne, odważne i bardzo ciekawe świata. Korzystają z kuwety. Obecnie przebywają w tzw. domu tymczasowym. Zanim jednak podejmiesz decyzję o przygarnięciu kociaka, dobrze się zastanów. Pamiętaj, że posiadanie zwierzęcia wiąże się z codziennymi obowiązkami a także kosztami (np. szczepienie, odrobaczanie). Kocięta adoptowane ze schroniska są zaszczepione przeciwko chorobom wirusowym, odrobaczone i zaczipowane. Po osiągnięciu odpowiedniego wieku zostaną wykastrowane na koszt schroniska. Kontakt w sprawie adopcji pod nr tel.: 601 299 42.

Mantra trafiła do schroniska we wrześniu 2024 r. z miejscowości Jagodnik razem z Czakrą. Obie suczki były zaniedbane – miały przerośnięte pazury, problemy skórne (dużo bardziej zaawansowane u Czakry) i świerzb w uszach… Gołym okiem widać było również, że obie niejednokrotnie miały potomstwo. W schronisku suczki szybko się zaaklimatyzowały. Za naszą opiekę i troskę odwdzięczają się wesołym merdaniem ogonów i gotowością do wspólnej zabawy i spacerów. Suczki mają około 8 lat i do tej pory dały się nam poznać jako bardzo łagodne i przyjazne stworzenia, które uwielbiają ludzi.

O adopcji

Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku. Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46