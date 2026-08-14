W rocznicę zwycięstwa

Awanse, wyróżnienia, defilada, pokaz sprzętu. Na placu Kazimierza Jagiellończyka odbyły się wojewódzkie obchody święta Wojska Polskiego. Zobacz zdjęcia.

13 sierpnia 1920 r. rozpoczęła się bitwa, o której śmiało można powiedzieć, że zmieniła losy świata. Nacierająca na Warszawę Armia Czerwona został odparta i zmuszona do odwrotu przez żołnierzy Wojska Polskiego. Zaczęło się od walk obronnych, ale już następnego dnia żołnierze polscy rozpoczęli działania zaczepne na linii Wkry.

15 sierpnia polska 17. Dywizja Piechoty wyruszyła z Modlina i zaszła nieprzyjaciela od flanki. Po ciężkiej walce Sowieci zostali odrzuceni za rzekę. Kolejny dzień oznaczał pełne przejęcie inicjatywy przez stronę polską. Czerwonoarmiści zostali zmuszeni do odwrotu. Warszawa została uratowana.

Na pamiątkę tego zwycięstwa, dzień 15 sierpnia ustanowiono świętem Wojska Polskiego. Tegoroczne wojewódzkie obchody odbyły się na placu Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu.

- Silnej armii nie buduje się samymi rozkazami. Potrzebna jest gospodarka, która potrafi ją udźwignąć, finanse państwa, które pozwolą zmienić decyzje w sprzęt i infrastrukturę – mówił Radosław Król, wojewoda warmińsko – mazurski na dzisiejszej (14 sierpnia) uroczystości. - Dzisiejszy dzień szczególnie przypomina nam, że wolność i bezpieczeństwo jest najważniejsze. Każde pokolenie ma obowiązek je strzec i wzmacniać.

- W świecie, w którym silni są ci, którzy potrafią się bronić, którzy mają własny przemysł, technologie, bezpieczną energetykę i nowoczesną infrastrukturę. Polska musi należeć do tych państw – dodał Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki. - Naszą ambicją musi być budowanie Polski, która w ciągu najbliższej dekady stanie się jednym z najsilniejszych państw Europy: militarnie i gospodarczo.

Elbląskie uroczystości rozpoczęły się od mszy św. w katedrze pw. św. Mikołaja. Po mszy żołnierze przeszli na plac Kazimierza Jagiellończyka, gdzie miały miejsce główne uroczystości zakończone defiladą. Do godziny 17 można oglądać pojazdy wojskowe przy placu Kazimierza Jagiellończyka.