Tworzył magię teatru. Teraz walczy o zdrowie

Na co dzień współtworzył niezwykłą magię elbląskiego teatru, dbając o każdy detal scenografii. Dziś elbląski rzemieślnik Piotr Gerloch sam potrzebuje naszego wsparcia. Po ciężkim udarze mózgu walczy o powrót do sprawności, a kluczem do sukcesu jest kosztowna rehabilitacja.

Na teatralnej scenie trwa tętniące emocjami życie. Aktorzy przemierzają deski teatru, wypowiadając swoje kwestie, a widzowie przenoszą się w zupełnie inny świat. Niezwykły klimat tych widowisk to w dużej mierze zasługa dopracowanej scenografii, przy której przez lata pracował elbląski rzemieślnik, Piotr Greloch.

– 21 stycznia 2025 roku miałem iść do pracy. Wstałem rano do łazienki, później zacząłem się ubierać. Zacząłem dziwnie się zachowywać, m.in. miałem problem z zakładaniem na siebie ubrań w odpowiedniej kolejności. Chwilę później zakręciło mi się w głowie... Gdy usiadłem, spojrzała na mnie moja ukochana Agnieszka. Widziałem w jej oczach, że jest zaniepokojona! – tak Piotr Greloch opisuje początek swojej choroby na portalu crowdfundingowym Fundacji „Siepomaga”.

Jego ówczesna partnerka (a dziś już żona) szybko rozpoznała niepokojące objawy udaru. Pan Piotr błyskawicznie trafił do szpitala, gdzie diagnoza brzmiała jak wyrok: udar niedokrwienny prawej półkuli mózgu. Skutkiem był niedowład lewej strony ciała, który utrzymuje się do dziś. Po 11 dniach hospitalizacji rozpoczął się intensywny, pięciomiesięczny etap rehabilitacji. Pierwsze ogromne zwycięstwo jest już za nim – pan Piotr wstał z wózka inwalidzkiego. Dziś chodzi o trójnogu, ale wciąż potrzebuje stałego wsparcia przy codziennych czynnościach.

– Bez drugiej osoby nie przygotuję sobie posiłku, nie założę butów, nie otworzę drzwi. Zawsze ktoś musi być obok. Najczęściej jest to oczywiście moja Agnieszka, która wspiera mnie i walczy razem ze mną. 26 czerwca 2026 roku wzięliśmy ślub, a ja nie mogłem sobie wymarzyć wspanialszej żony! To dla niej chcę każdego dnia pokonywać ograniczenia mojego ciała i odzyskać zdrowie. Wiem, że czeka nas jeszcze wiele pięknych chwil! Dlatego tak bardzo potrzebuję opieki wielu specjalistów, dalszego leczenia i intensywnej rehabilitacji. Dotychczas starałem się korzystać ze wsparcia w ramach NFZ, ale niestety to nie wystarczy. Z kolei koszty prywatnych wizyt są bardzo wysokie... – czytamy na portalu Siepomaga.

Pan Piotr założył zbiórkę, by zebrać środki na dalszą rehabilitację. Do osiągnięcia celu potrzebne jest niemal 32 tys. zł. Każda wpłata zbliża go do powrotu do sprawności. Wesprzeć Elblążanina można tutaj.

Jak rozpoznać udar mózgu? Zareaguj na czas!

Udar mózgu to nagłe wystąpienie ogniskowych lub uogólnionych zaburzeń czynności mózgu, które są spowodowane nagłymi zaburzeniami krążenia mózgowego. Rozróżniamy dwa jego rodzaje: niedokrwienny (zwany potocznie zawałem mózgu) i krwotoczny (zwany wylewem).

Udar można rozpoznać po następujących objawach:

- opadnięciu kącika ust i widocznej asymetrii dolnej połowy twarzy,

- niewyraźnej, bełkotliwej mowie lub problemach ze zrozumieniem poleceń,

- osłabieniu siły mięśniowej lub drętwieniu kończyn (ręki lub nogi) po jednej stronie ciała.

Może wystąpić także nagle występujący, niezwykle silny ból głowy, zawroty głowy oraz niepewny, zaburzony chód.

W przypadku zauważenia któregokolwiek z tych symptomów, należy natychmiast zadzwonić na pogotowie (numer 112 lub 999). Kluczowe jest pierwsze 4,5 godziny od wystąpienia pierwszych objawów – to czas, w którym pacjent ma największe szanse na uniknięcie trwałej niepełnosprawności.