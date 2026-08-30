Galeria pod psem i kotem (Odc.431)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Bejbi i Lubisia marzą, by znaleźć swój bezpieczny kąt. Suczki mają obecnie ok. 4 miesięcy. Nie wiemy, co je spotkało, ale póki co, są wciąż bardzo wystraszone i lękliwe. Nasi wolontariusze spędzają z nimi bardzo dużo czasu, by oswoiły się z człowiekiem i wreszcie zaufały, jednak ten proces wymaga czasu i cierpliwości. Bejbi i Lubisia spoglądają na nas z zaciekawieniem, ale same nie podejdą do człowieka. Najbezpieczniej czują się w swoim towarzystwie. Często leżą wtulone w siebie. Szukamy przede wszystkim cierpliwych rodzin, które nauczą ich życia u boku człowieka. Psinkom trzeba stworzyć stabilne i bezpieczne środowisko, w którym będą mogły nabierać pewności siebie i żyć szczęśliwie. Bejbi i Lubisia posiadają swoje książeczki zdrowia, są zaszczepione przeciwko chorobom zakaźnym, zaczipowane i odrobaczone. Wkrótce zostaną także zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Gdy osiągną odpowiedni wiek, zostaną także wykastrowane na koszt schroniska.

Rosita trafiła do schroniska w czerwcu 2023 roku razem ze swoim rodzeństwem. Kociaki urodziły się mniej więcej w maju 2023 roku. Od tego czasu przebywa w schronisku. Nie tracimy nadziei, że znajdzie kochający dom.

O adopcji

Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku. Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46