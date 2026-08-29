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Solidarność zaprasza na obchody

 Elbląg, Solidarność zaprasza na obchody
fot. Anna Dembińska (arch. portEl.pl)

Zarząd Regionu Elbląskiego NSZZ „Solidarność” z okazji 46. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność” zaprasza 29 sierpnia na obchody regionalne w Elblągu.

Program uroczystości:

godz. 18 – Msza Święta w Katedrze Świętego Mikołaja w Elblągu;

po Mszy Świętej (ok. godz. 18.50) przemarsz pod Pomnik „Ofiar Grudnia 1970” przy Placu Solidarności, gdzie nastąpi odśpiewanie Hymnu Państwowego, przemówienia okolicznościowe i składanie kwiatów.


A moim zdaniem...

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A moim zdaniem...
  • jaka to elbląska "Solidarność" ? PiS- owska, Krasulski, Wilk itd wzięli tylko nazwę z tamtej Solidarności z sierpnia 1980,a Krasulski będzie na tych ", obchodach" ???
  • kwiaty pod pomnikiem Ofiar Grudnia 1970,a czemu nie na placu Słowiańskim, koło swojej siedziby ?czy Krasulski był wtedy w Gdańsku chociaż pod bramą stoczni lub przy podpisywaniu porozumień ? swoje lata ma, a Piotr Duda ? wybrali go na przewodniczącego tego związku, czy ten związek ma siedzibę w Kołobrzegu, gdzie P. Duda "odpoczywa", czy ten związek "żyje" że swoich składek ? oto jest pytanie ?
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