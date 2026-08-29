Solidarność zaprasza na obchody

fot. Anna Dembińska (arch. portEl.pl)

Zarząd Regionu Elbląskiego NSZZ „Solidarność” z okazji 46. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność” zaprasza 29 sierpnia na obchody regionalne w Elblągu.

Program uroczystości: godz. 18 – Msza Święta w Katedrze Świętego Mikołaja w Elblągu; po Mszy Świętej (ok. godz. 18.50) przemarsz pod Pomnik „Ofiar Grudnia 1970” przy Placu Solidarności, gdzie nastąpi odśpiewanie Hymnu Państwowego, przemówienia okolicznościowe i składanie kwiatów.

Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność"