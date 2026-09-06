Galeria pod psem i kotem (Odc.432)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Cyrkonia trafiła do schroniska 22.07.2026 razem ze swoim rodzeństwem. Cyrkonia to piękna kotka, która urodziła się w maju 2026. W warunkach schroniskowych kociaki są trochę wycofane, ale w prawdziwym domu z pewnością szybko się to zmieni. Kto ją przygarnie?

Topik trafił do schroniska w 2021 z Modrzewiny. Topik to piękny, kilkuletni psiak średniej wielkości. Gdy znalazł się w schronisku, był bardzo nieufny i wycofany. Z czasem, dzięki pracy wolontariuszy, Topik powoli się oswaja z nowym otoczeniem, jednak potencjalny opiekun psa będzie musiał liczyć się z tym, że Topik będzie wymagał jeszcze dużo pracy.

Tak opisuje Topika schroniskowa wolontariuszka Justyna:

"Topik, gdy trafił do schroniska, był bardzo wycofany. Nie wiedział, że człowiek może być dobry. Panicznie bał się ludzi, gdy tylko ktoś przechodził obok boksu, to od razu chował się w budzie. Na szczęście nasi wolontariusze zaczęli pracę z nim, dzięki czemu nauczył się, czym jest smycz i zaczął wychodzić na spacery. Topik bardzo lubi wychodzić poza schronisko. Jednak, gdy wchodzi się do boksu, aby go zapiąć, to od razu ucieka. Złapanie go, nałożenie obroży i smyczy chwilę zajmuje. Dopiero w budzie daje sobie włożyć cokolwiek. Na początku trzeba go trochę pociągnąć, ale jak już zobaczy, że jego schroniskowi psi przyjaciele są pod bramką, to od razu idzie do nich i cieszy się, że wychodzi. Jest to pies lękowy, który nie zna prawdziwego psiego życia, boi się nowych rzeczy. Spacery bardzo lubi, ponieważ są one w lesie, z dala od hałasów miasta i ulic. Wtedy idzie bardzo ładnie, nie ciągnie, nie wyrywa się. Trzeba mieć na uwadze, że Topik, gdy się czegoś przestraszy lub po prostu nie chce iść w dane miejsce, to jest mistrzem wyplątywania się z obroży oraz szelek. Dlatego na spacery musi mieć zakładaną obrożę, która się zaciska, aby nie mógł z niej wyjść. Idealne w jego przypadku byłyby szelki antyucieczkowe. Topik bardzo dobrze dogaduje się z innymi psami, w ich towarzystwie czyje się dużo pewniej. Jest to psiak, który nie lubi wody, kałuże omija szerokim łukiem. Człowiek dalej jest dla niego czymś obcym, boi się dotyku, ale nasi wolontariusze ciągle pracują nad tym, by w końcu zaufał. Przed nim jeszcze ogrom pracy, ale wierzymy, że znajdzie się ktoś, kto zechce dać mu szansę. Topik potrzebuje doświadczonych opiekunów, z pewnością nie nadaje się na pierwszego psa. Zapewne będzie potrzebował pomocy behawiorysty, aby ten mógł naprowadzić jego opiekunów, jak z nim pracować?

O adopcji

Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku. Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46