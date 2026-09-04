Nowe miejsce dla potrzebujących opieki

Przy Szpitalu Powiatowym w Pasłęku oficjalnie otwarto w piątek (4 września) nowy Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Placówka zapewnia całodobową opiekę osobom, które wymagają stałej pomocy medycznej, pielęgnacyjnej i rehabilitacyjnej. Zdjęcia.

W nowym obiekcie jest 60 łóżek dla pacjentów wymagających długoterminowej opieki.

- Głównym założeniem przedsięwzięcia była całkowita likwidacja barier w dostępie do stacjonarnej opieki długoterminowej w naszym regionie. Zakłady opiekuńczo-lecznicze odgrywają specyficzną i niezastąpioną rolę w tym systemie. Nie są one klinicznymi oddziałami szpitalnymi, lecz wysoce wyspecjalizowanymi placówkami – podkreślał Maciej Romanowski, starosta elbląski.

Chociaż w piątek (4 września) odbyło się oficjalne otwarcie ZOL to funkcjonuje on już od jakiegoś czasu. Przebywa w nim obecnie 28 pacjentów.

- Część pacjentów została przeniesiona ze starego obiektu. Natomiast od 4 sierpnia przyjmujemy pacjentów już na kolejne łóżka. Realizujemy przyjęcia cały czas, żeby było docelowo 60 pacjentów – mówi Barbara Klecha, kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Pasłęku.

Kierownik podkreśla, że nowy obiekt ma wiele nowoczesnych i funkcjonalnych rozwiązań.

- Poprzedni budynek został zaadaptowany na potrzeby Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego. Ten stworzono specjalnie pod potrzeby pacjentów. Jest tu odpowiednia przestrzeń, jest klimatyzacja i wiele innych rzeczy, które tam nie były możliwe do zastosowania – mówi Barbara Klecha.

Inwestycję zrealizowała spółka Husaria Development. Kosztowała ona blisko 28 mln zł, a pasłęcki szpital pozyskał na nią 20 mln zł z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. W oficjalnym otwarciu obiektu uczestniczyła m.in. minister zdrowia Joanna Sobierańska, władze wojewódzkie i samorządowe powiatu elbląskiego i Elbląga.