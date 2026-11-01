Galeria pod psem i kotem (Odc.440)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Kira to roczna, drobniutka i filigranowa sunia. Najprawdopodobniej została porzucona w lesie przez swoich poprzednich opiekunów. Na szczęście trafiła na naszą wolontariuszkę, u której będzie mieszkać do czasu adopcji. Kira to łagodna, spokojna i wrażliwa psinka. Bardzo potrzebuje bliskości i szybko przywiązuje się do ludzi. Lubi towarzystwo dzieci. To również niezwykle pojętna dziewczynka – bystra, chętna do współpracy. Uczy się w ekspresowym tempie. Grzecznie podróżuje autem, lubi spacery, a na smyczy radzi sobie coraz lepiej. W domu tymczasowym mieszka z psami i kotami – ze wszystkimi dogaduje się fenomenalnie. Przyszły opiekun powinien jednak wiedzieć, że Kira stresuje się rozłąką z człowiekiem. Aktualnie jest w trakcie nauki zostawania samej w domu oraz przebywania w klatce kennelowej. Po adopcji będzie potrzebowała dużo cierpliwości, stopniowego oswajania z nieobecnością opiekuna oraz dalszej pracy nad budowaniem pewności siebie i samodzielności.

Fiona, gdy trafiła do schroniska, była chora. Kotki urodziły się mniej więcej 01.07.2026. Są oswojone, wesołe i chętne do zabawy. Niestety przebyte choroby pozostawiły na ich oczach ślady w postaci blizn.

O adopcji

Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku. Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46.