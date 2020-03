Galeria pod psem i kotem (odc.92)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Dzisiaj przedstawiamy wam psa Lucjana i kotkę Misię, którzy czekają na nowy dom. Lucjan trafił do do elbląskiego schroniska z ulicy Łęczyckiej. To nieduży i niemłody już pies. Zachowuje się grzecznie i spokojnie. Może ktoś go szuka? Misia trafiła do schroniska z Bielan. Kotka była poturbowana, prawdopodobnie została potrącona przez samochód. W wyniku odniesionych obrażeń ogon Misi musiał zostać amputowany. Kotka ma około 6 lat. W schronisku jest trochę nieśmiała, jej zachowanie wskazuje jednak, że była kotem domowym.

