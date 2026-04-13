Czytelnik: szlak do plaży bez drzew

- Leśnicy zapowiadali, że w Kadynach i okolicy mają zostać utworzone lasy społeczne, w których wycinka będzie zakazana lub chociaż ograniczona. Obecnie karczowane są stare drzewa w Kadynach, m.in. wzdłuż głównego szlaku wiodącego do plaży. Czyli na zapowiedziach się skończyło – pisze nasz Czytelnik. O wyjaśnienia w tej sprawie poprosiliśmy Nadleśnictwo Elbląg. Zdjęcia.

Chociaż las w Kadynach nie ma formalnie statusu lasy społecznego, to zdaniem naszego Czytelnika powinien być takim objęty.

- Były takie obietnice, a teraz Lasy Państwowe wycinają drzewa (zdjęcia w załączeniu) w Kadynach, na szlaku do plaży między innymi. To miejsce wypoczynku mieszkańców tego regionu od wielu pokoleń. Proszę o interwencję w tej sprawie - pisze Czytelnik.

Jak wyjaśnia Jan Piotrowski, rzecznik Nadleśnictwa Elbląg, aktualnie wykonywane prace leśne w Kadynach są kontynuacją działań rozpoczętych wiele lat wcześniej, a ich celem jest zarówno pozyskanie drewna jak i spowodowanie przemiany pokoleń oraz doprowadzenie lasu do stanu bardziej naturalnego. Prace mają zmienić las sosnowy na mieszany las liściasty z wieloma gatunkami drzew jak: dęby, klony, buki, graby, lipy.

Kadyny, fot. Czytelnik

- W ten sposób las staje się różnorodny oraz dzięki temu, że prace te rozciągnięte są na wiele lat, las staje się także wielowiekowy. Mamy tu już 40 letnie klony i buki, 20 letnie dęby i klony oraz 5 letnie dęby, a także pojedyncze graby, lipy, leszczyny, jarzęby i inne gatunki. Powierzchnia objęta pracami leśnymi to 8,45 ha, jednak na tej powierzchni znajdują się już płaty wspomnianych wyżej młodszych drzew. Prace wykonywane są pomiędzy tymi płatami, aby stworzyć przestrzeń do wzrostu pojawiających się kolejnych młodych drzew, a w miejscach gdzie drzewa naturalnie się nie obsiały, zostaną one posadzone – wyjaśnia Jan Piotrowski.

Leśnicy podkreślają, że nie zrezygnowano z utworzenia w Kadynach lasów o zwiększonej funkcji społecznej. Prace nad utworzeniem takich lasów trwają. Przypominają też, że w tej sprawie odbyły się dwa spotkania konsultacyjne, a 22 i 23 kwietnia tego roku planowane są kolejne takie spotkania.

- W Kadynach także planujemy utworzenie lasów o zwiększonej funkcji społecznej, ale dopiero po zakończeniu konsultacji będziemy wiedzieli, w których miejscach zostaną utworzone – informuje Jan Piotrowski.

Rzecznik wyjaśnia również, że status lasu tzw. społecznego nie oznacza, że jego obszar będzie wyłączony z planowanych prac leśnych i że zaprzestanie tam się pozyskiwania drewna.