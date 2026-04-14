Wzrost bezrobocia w Elblągu. Raport PUP wskazuje na zmiany systemowe

Od 2645 w styczniu do 2992 osób w grudniu ubiegłego roku: tylu mieszkańców Elbląga było zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w 2025 r. Zerknęliśmy do raportu PUP za ubiegły rok.

Liczba bezrobotnych Elblążan zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w 2025 r. wzrosła z 2645 w styczniu do 2992 osób w grudniu. Mieszkańców powiatu elbląskiego zarejestrowanych w PUP w styczniu ubiegłego roku było 2421; w grudniu – 2461. Stopa bezrobocia w Elblągu wzrosła z 6,9 proc. w styczniu do 7,9 proc. W grudniu w powiecie zanotowano wzrost z 13,2 proc. do 13,6 proc.

Na poniższym wykresie przedstawiamy stopy bezrobocia w Elblągu i powiecie elbląskim w latach 2024 – 2025. Danych dotyczących stopy bezrobocia w grudniu 2024 r. elbląski PUP jeszcze nie opublikował.

„Obecny wzrost bezrobocia nie jest efektem spowolnienia gospodarczego ani pogorszenia koniunktury na rynku pracy. Głównej przyczyny można szukać w zmianach systemowych, które weszły w życie od czerwca 2025 r. Nowe przepisy pozwalają rejestrować się jako osoba bezrobotna w miejscu zamieszkania, a nie – jak dotychczas – zameldowania. Dodatkowo rejestracji mogą teraz dokonywać także rolnicy, co wcześniej było ograniczone. Trudniej jest również wyrejestrować osobę, która odmawia podjęcia pracy. To właśnie te zmiany mogły wywołać efekt statystyczny, który przeważył nad pozytywnym wpływem sezonowego wzrostu zapotrzebowania na pracowników. >>To anomalia statystyczna, nie sygnał kryzysu<< – oceniają ekonomiści i nie przewidują poważnych turbulencji. Rynek pracy pozostaje stabilny, a przedsiębiorcy nie zgłaszają zamiarów masowych zwolnień. W dłuższej perspektywie ważne będzie, czy reformy poprawią efektywność aktywizacyjną urzędów pracy, czy też wywołają tylko chwilowy wzrost statystyk.” - możemy przeczytać w raporcie „Rynek pracy w Elblągu oraz w powiecie elbląskim w 2025 r.” opublikowanym na stronach internetowych elbląskiego Powiatowego Urzędu Pracy.

W kolejnych miesiącach 2026 r. stopa bezrobocia wciąż rośnie. W lutym (ostatnie dane z elbląskiego PUP) stopa bezrobocia w Elblągu wynosiła 8,6 proc; w powiecie – 14,3 proc.

Warto zwrócić uwagę na liczby bezwzględne. Spada liczba mieszkańców Elbląga - 111 580 w 2025 r. i 112 445 w 2024 r. (stan na 30 czerwca); liczba mieszkańców miasta w wieku produkcyjnym (18 – 59 w przypadku kobiet i 18 – 64 w przypadku mężczyzn) – 63 629 w 2025 r. (57,02 proc.) 64 216 w 2024 r. (57,1 proc.). Tymczasem liczba zarejestrowanych bezrobotnych Elblążan rośnie. W grudniu 2025 w PUP zarejestrowanych było 2992 mieszkańców, rok wcześniej – 2451. Warto zwrócić uwagę, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych wzrosła w Elblągu aż o 22,1 proc. Największą liczbę bezrobotnych Elblążan odnotowano w grudniu (2992 osoby) oraz we wrześniu (2971 osób).

W poniższej tabelce przedstawiamy najważniejsze dane dotyczące mieszkańców Elbląga w latach 2024 – 2025.

Mieszkańcy 2024 r. 2025 r. Do 17 lat 18186 17627 Od 17 do 59 (kobiety) lub 64 (mężczyźni) lat 64216 63629 Powyżej 60 (kobiety) lub 65 (mężczyźni lat 30043 30324

W Elblągu w 2025 r. było zarejestrowanych 14 468 podmiotów gospodarki narodowej. Pod tym pojęciem kryją się przedsiębiorstwa, spółki i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz podmioty publiczne m. in. jednostki samorządu terytorialnego, państwowe przedsiębiorstwa czy instytucje finansowe. 10 468 z nich to osoby fizyczne, 1164 to osoby prawne, 3200 to podmioty bez osobowości prawnej. Dla porównania w 2024 r. w naszym mieście było zarejestrowanych 14 360 podmiotów gospodarki narodowej.

„Dynamika bezrobocia zależy od liczby osób rejestrujących się jako bezrobotne w danym roku (tzw. napływ) oraz liczby osób tracących status bezrobotnego w tym okresie (tzw. odpływ). W skali roku 2025 w Elblągu zaobserwowano dodatnią dynamikę bezrobocia rejestrowanego tzw. napływu” - możemy czytamy we wzmiankowanym raporcie.

Ogółem w 2025 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowało się 4310 mieszkańców Elbląga (o 183 osoby więcej niż w 2024 r.). Wyrejestrowano 3769 Elblążan (o 333 osoby mniej niż w 2024 r.). głównymi powodami wyrejestrowania Elblążan były: podjęcie pracy (61,7 proc.), niepotwierdzenie gotowości do pracy (9,6 proc.), rozpoczęcie stażu (4,4 proc.), dobrowolna rezygnacja (6,3 proc.) oraz odmowa bez uzasadnionej przyczyny (4,9 proc.).