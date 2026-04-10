Nareszcie weekend: spacer z przewodnikiem, bieg z czworonogiem i samochodowe mistrzostwa

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend. Co zrobić z wolnym czasem w Elblągu?

Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? zaprasza na tradycyjne wiosenne spotkania z filmem animowanym w ramach O!PLA - 14. Ogólnopolskiego Festiwalu Animacji. Po raz pierwszy w Elblągu do programu dla dorosłych dołącza program dziecięcy. Cały program tutaj.

Po raz kolejny do Elbląga przyjadą darterzy i darterki, by stanąć w szranki o miano najlepszej i najlepszego. Zmagania odbędą się w Hotelu Młyn na 20 stanowiskach w weekend 10-12 kwietnia.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu zorganizowało prezentację oryginału Aktu Lokacyjnego Elbląga z 10 kwietnia 1246 roku. Dokument jest obecnie prezentowany szerszej publiczności. Wstęp na wystawę jest bezpłatny. Ze względów konserwatorskich, liczba osób przebywających jednocześnie na wystawie, będzie ograniczona.

10 kwietnia przypada 780 rocznica nadania Elblągowi praw miejskich. Z tej okazji elbląski oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno–Krajoznawczego zaprasza na spacer po Starym Mieście, śladami Elbląga sprzed wieków. Spacery odbędą się o 10 i 16, start przy Galerii EL.

W piątek, 10 kwietnia o godzinie 17 w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu odbędzie się finisaż elbląskiej prezentacji wystawy „Przemiany. Krajobraz kulturowy Warmii i Mazur 1945-2025”, przygotowanej przez Instytut Północny im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie.

Trwają zapisy na Kwietniowy Bieg na 6 Łap. Odbędzie się on wyjątkowo w 2 sobotę miesiąca - 11 kwietnia o godzinie 11 w elbląskim schronisku OTOZ Animals na ul. Królewieckiej 233. Organizatorzy zapraszają Was na spacer z cudownymi psami ze schroniska.

Również 11 kwietnia 2026 w Elblągu odbędzie się 1 Runda Nawigacyjnych Samochodowych Mistrzostw Okręgu – impreza dla miłośników motoryzacji i orientacji w terenie. Rozpoczęcie wydarzenia zaplanowane jest przy salonie samochodowym przy ul. Nowodworskiej 46. Harmonogram zmagań w linku.

Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!