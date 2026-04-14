Przy tej drodze projektują rowerową ścieżkę

Na odcinku drogi wojewódzkiej nr 527 z Pasłęka do Krosna wybudowana zostanie ścieżka rowerowa. Pierwszym krokiem tej inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej. Będzie ona kosztowała ponad 176 tys. zł.

Ścieżka ma powstać wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 527, na odcinku od ul. Zamkowej w Pasłęku do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 513 w Krośnie. Na całej długości ścieżki ma być zamontowane oświetlenie.

- Przedstawiona koncepcja zakłada poprowadzenie ciągu pieszo-rowerowego w miejscu istniejącego chodnika, po prawej stronie drogi w kierunku Krosna. Przebieg ciągu pieszoro-werowego uwzględnia nowy układ drogowy - budowy ronda na ul. Wojska Polskiego w związku z przygotowywaną przez ZDW dokumentacją na budowę łącznika z ul. Sprzymierzonych - poinformowała podczas ostatniej (25 marca) sesji Rady Miejskiej w Pasłęku burmistrz Elżbieta Wasiuk.

Wykonawcą dokumentacji jest Pracownia Projektowo - Inżynierska mgr inż. Łukasz Wiśniewski z siedzibą w Mokre k. Grudziądza. Jej koszt to ponad 176 tys. zł brutto. Ma być gotowa do końca br.