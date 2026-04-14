UWAGA!

----

Przy tej drodze projektują rowerową ścieżkę

 Elbląg, Droga woj. nr 527,
Droga woj. nr 527

Na odcinku drogi wojewódzkiej nr 527 z Pasłęka do Krosna wybudowana zostanie ścieżka rowerowa. Pierwszym krokiem tej inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej. Będzie ona kosztowała ponad 176 tys. zł.

Ścieżka ma powstać wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 527, na odcinku od ul. Zamkowej w Pasłęku do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 513 w Krośnie. Na całej długości ścieżki ma być zamontowane oświetlenie.

- Przedstawiona koncepcja zakłada poprowadzenie ciągu pieszo-rowerowego w miejscu istniejącego chodnika, po prawej stronie drogi w kierunku Krosna. Przebieg ciągu pieszoro-werowego uwzględnia nowy układ drogowy - budowy ronda na ul. Wojska Polskiego w związku z przygotowywaną przez ZDW dokumentacją na budowę łącznika z ul. Sprzymierzonych - poinformowała podczas ostatniej (25 marca) sesji Rady Miejskiej w Pasłęku burmistrz Elżbieta Wasiuk.

 

Wykonawcą dokumentacji jest Pracownia Projektowo - Inżynierska mgr inż. Łukasz Wiśniewski z siedzibą w Mokre k. Grudziądza. Jej koszt to ponad 176 tys. zł brutto. Ma być gotowa do końca br.

- Z projektantem przeprowadzono negocjacje dotyczące możliwości przyspieszenia terminu wykonania dokumentacji. Projektant biorąc pod uwagę potrzebę uzyskania wielu skomplikowanych uzgodnień niezbędnych do opracowania dokumentacji poinformował, że nie ma możliwości skrócenia terminu zawartego w umowie - wyjaśniła burmistrz.


A moim zdaniem...

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
  • Ale to będzie prawdziwa ścieżka zrobiona dla wygody i bezpieczeństwa rowerzystów, czy tylko atrapa z kostki brukowej mająca na celu wyłącznie wygnanie ich z jezdni i nic więcej?
  • Wrzućcie to w CzatDżiPiTi, zrobi wam to za koszt godzinki pracy nad dobrym promptem, a 170 tysi zostanie w kieszeni. Przecież trąbią, że Ej Aj wytnie nas wszystkich z roboty.
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    1
    2
    ej_aj_s_raj(2026-04-14)
  • Tak, taka dla profesjonalnych kolarzy w lajkrze i pampersie z tą taką śmieszną czapeczką z małym daszkiem pod kaskiem. Dodatkowo ponoć sam samorząd ustawi tam segment na Stravie, żeby eksperci sezonowi z rowerami za 35k polskich złotych mogli bić się kto jest lepszy i kto ma dłuższy... widelec. Na końcu ścieżki stanie oczywiście w poprzek żółta barierka, żeby zachować względy bezpieczeństwa i nikt nie wypadł niespodziewanie na szosę.
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz Pokaż ten wątek
    2
    5
    kolaż_czy_kolarz_?(2026-04-14)
  • @kolaż_czy_kolarz_? - Idź wyciskać pryszcze.
Reklama
 