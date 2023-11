Gdzie trafili nasi posłowie

Sejm wybrał składy poszczególnych komisji. Gdzie trafili posłowie z okręgu elbląskiego? Jakimi tematami będą się zajmować?

Okręg elbląski reprezentuje ośmioro posłów. Czwórka z PiS (Robert Gontarz, Leonard Krasulski, Andrzej Śliwka i Teresa Wilk), trójka z KO (Elżbieta Gelert, Stanisław Gorczyca i Jacek Protas) oraz Zbigniew Ziejewski z Trzeciej Drogi (PSL, Polska 2050).

Na wtorkowym posiedzeniu Sejm zatwierdził składy poszczególnych komisji tematycznych.

Elżbieta Gelert zasiada w komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych oraz w komisji zdrowia, gdzie została wybrana wiceprzewodniczącą. Robert Gontarz trafił do komisji kultury fizycznej, sportu i turystyki. Stanisław Gorczyca – do komisji do spraw petycji oraz komisji do spraw środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa. Leonard Krasulski zasiada w komisji regulaminowej oraz komisji gospodarki i rozwoju. A Jacek Protas został członkiem komisji łączności z Polakami za granicą oraz komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej, w której wybrano go przewodniczącym.

Andrzej Śliwka został wybrany do komisji obrony narodowej, Teresa Wilk – do komisji polityki społecznej i rodziny oraz komisji gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. W komisji gospodarki morskiej zasiadł także Zbigniew Ziejewski, który został również członkiem komisji rolnictwa i rozwoju wsi.

Jak będzie wyglądać aktywność posłów z okręgu elbląskiego w pracach poszczególnych komisji, przekonamy się już w ciągu najbliższych miesięcy. Z pewnością będziemy śledzić ich prace, o ich efektach będziemy informować czytelników.