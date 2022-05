Genialny pomysł urzędnika (Opowieści z lasu, odc. 321)

Od 1985 roku obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Zapewne ten dzień by nie istniał, gdyby nie pewien genialny wynalazek. Papier!

Papier wynalazł chiński urzędnik Cai Lun w 105 r. Stworzył go z włókien roślinnych pochodzących ze starych sieci rybackich. Ostatecznie na dworze chińskim papier produkowano ze szmat lnianych i jedwabnych. Był to cenny surowieć eksportowy, którego tajemnicę Chińczykom udawało przechowywać się przez niemal 700 lat, aż do potyczki z Arabami nad rzeką Tałas, podczas której w niewolę dostali się papiernicy. W ten sposób tajemnica ta przeniknęła także do Europy, w której wcześniej wykorzystywano do pisania papirus utworzony z trzciny papirusowej, zastąpiony z czasem pergaminem wytwarzanym ze skór zwierzęcych... które wyparł papier ze względu na swoje właściwości i łatwość wytwarzania. Dlaczego więc piszemy o papierze przy okazji Opowieści z lasu?

- Dlatego, że dopiero w 1844 roku tkacz Friedrich G. Keller zaobserwował, że do produkcji materiału podobnego do papieru osy i szerszenie używają drewna. Od tego czasu papier zaczęto produkować ze ścieru drzewnego, który po nasączeniu, a następnie przesączeniu przez sita i wysuszeniu stawał się arkuszem papieru - mówi Jan Piotrowski z Nadleśnictwa Elbląg. - Współcześnie papier wykorzystywany jest do wielu celów, nie tylko do pisania. Tworzy się z niego materiały higieniczne, budowlane czy opakowania. Szacuje się, że do pisania i druku zużywa się ok 41 proc. całej produkcji papieru. Jak wspomnieliśmy, obecnie powstaje on z drewna, które pozyskuje się w lasach zgodnie ze zrównoważonymi metodami pozyskania, potwierdzanymi odpowiednimi certyfikatami (PEFC i FSC - red.).

Drewno przeznaczone do papierni najczęściej powstaje podczas przerzedzania lasu, czyli podczas tak zwanych trzebieży, lub na specjalnie do tego celu utworzonych plantacjach.

- W Polsce powstaje ok. 2 mln ton papieru rocznie, zaś na całym świecie to wartość ok. 300 mln ton rocznie – opowiada leśnik. - Papier tworzony jest także w wyniku recyklingu. Odpowiednie jego sortowanie, do czego gorąco zachęcamy, pozwala realnie zadbać o środowisko. Podczas produkcji papieru z recyklingu zużywane jest znacznie mniej energii i wody niż przy produkcji z drewna.

Bibliotekarzom w dniu ich święta, szczególnie naszym elbląskim, życzymy wielu wspaniałych książek oraz rzeszy czytelników chętnie zaglądających w mury bibliotek.