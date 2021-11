Gigantyczny pożar w Gronowie Górnym

Fot. Michał Skroboszeszwski

Około godz. 2 w nocy na terenie firmy ML w Gronowie Górnym przy ul. Berylowej doszło do pożaru materiału, przeznaczonego do produkcji granulatu. Strażacy walczą z żywiołem, by pożar nie przedostał się do części produkcyjnej.

Spłonęło ok. 7 tys. m kw.materiału, przeznaczonego do produkcji granulatu. Strażakom udało się obronić przed ogniem halę, znajdującą się obok płonącego składowiska. Na szczęście nikt w pożarze nie ucierpiał. Płomienie podczas pożaru osiągały wysokość nawet 10 metrów, dym rozciąga się na co najmniej kilka kilometrów. Z żywiołem walczy kilkanaście zastępów straży pożarnej. - W związku z unoszącą się chmurą dymu i gazów prosimy o przekazanie okolicznym mieszkańcom, by nie otwierali dzisiaj okien - apelują strażacy w komunikacie do mediów. Z powodu pożaru wstrzymany został również ruch pociągów między Elblągiem a Bogaczewem. Wszystkie pociągi dalekobieżne kursujące dotychczas przez Elbląg (w kierunku Olsztyna czy Trójmiasta) kierowane są na objazd przez Iławę, z pominięciem naszego miasta. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Więcej informacji i zdjęć wkrótce..

ms