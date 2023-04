Granica z elektroniczną barierą

Ruszyła budowa bariery elektronicznej na granicy z obwodem kaliningradzkim. Ma być gotowa do 30 września i będzie się rozciągać na długości 199 km. Z tego systemu kamer i czujników będzie korzystać Straż Graniczna.

Bariera elektroniczna to system czujników i kamer, dzięki któremu możliwe jest całodobowe monitorowanie granicy, niezależnie od warunków pogodowych, bez konieczności przebywania na linii granicy. Wykonawca – firma Telbud – zainstaluje wzdłuż granicy z obwodem kaliningradzkim 2 tysiące słupów do instalacji kamer, 3 tysiące kamer wideo, zamontuje również 700 km kabli zasilających, transmisyjnych i detekcyjnych.

- Równolegle prowadzone są roboty związane z budową Centrum Nadzoru w Kętrzynie – informuje Straż Graniczna.

Prace przy budowie bariery elektronicznej mają kosztować 373 mln zł, z czego 42 mln zł zostanie wydane na utwardzenie terenu na priorytetowych odcinkach granicy.

- Będziemy mieli pełen monitoring tego, co się dzieje na granicy z Rosją - stwierdził na jednej z ostatnich konferencji prasowych Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji. I dodał: - Nasza granica wschodnia będzie - jestem przekonany - znakomicie przygotowana do wszelkiego typu nielegalnych działań, które wiążą się z sytuacjami kryzysowymi z naszymi wschodnimi sąsiadami. Jestem przekonany, że będzie to najlepiej zabezpieczona granica Unii Europejskiej

Nadal trwają również prace przy budowie tymczasowej zapory na granicy z obwodem kaliningradzkim, tak zwanej concertiny. Jest już gotowa ponad połowa drucianych zasieków. Ministerstwo Obrony Narodowej, które nadzoruje prace, nie odpowiedziało nam na pytanie o ich koszt i termin ich zakończenia.