Hala z nową, mobilną wykładziną

Na hali sportowo-widowiskowej przy Al. Grunwaldzkiej 135, po wymianie systemu oświetlenia, przyszedł czas na kolejny kluczowy element profesjonalnej infrastruktury – specjalistyczną, mobilną wykładzinę sportową do piłki ręcznej i siatkówki z wymiennym środkiem.

Wykładzina spełnia wymogi międzynarodowych oraz krajowych federacji sportowych działających w zakresie piłki ręcznej oraz piłki siatkowej, to jest: Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej (EHF) oraz Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB). Wymienny środek boiska o wymiarach (18x9 m) pozwoli na rozgrywanie meczów piłki ręcznej transmitowanych przez telewizję oraz w europejskich pucharach.

W najbliższy weekend w ligowych bojach przetestują ją siatkarze Barkomu Każany Lwów (w piątek podejmują ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle, początek godz. 20:00) oraz piłkarki ręczne Energa Start Elbląg (w niedzielę podejmują Zagłębie Lubin, początek meczu godz. 16:00).

Zakup mobilnej wykładziny to kolejna inwestycja w unowocześnianie HSW w ostatnim czasie. W październiku do użytku zostało oddane zmodernizowane oświetlenie hali, które poprawiło widoczność na parkiecie i komfort pracy kamer telewizyjnych, a także zredukowało koszty eksploatacji obiektu.

Realizacja zadania pn. „Zakup i montaż wykładziny mobilnej do piłki ręcznej i piłki siatkowej z wymiennym środkiem” kosztowała 378,5 tys. zł. Wykonawca udzielił 48-miesięcznej gwarancji.