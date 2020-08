I ty możesz zostać wolontariuszem! Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości czekają

Wczoraj, 20 sierpnia, swój spacer po naszym mieście odbyli wolontariusze Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości. Tym razem poszukiwali SuperW, czyli wolontariuszy, którzy chcieliby dołączyć do tych dwóch projektów.

Wolontariuszki przeszły wczoraj ulicami Elbląga, m. in. ulicą 1 maja, odwiedziły też całe Stare Miasto. Ich celem była również galeria handlowa na Zawadzie. Jak twierdzą, tam dużo osób robi zakupy i obok jest duże osiedle, więc mogą dotrzeć do większej ilości osób. Wolontariuszki miały ze sobą flagi reprezentujące oba projekty, roznosiły też ulotki. Wszystko po to, żeby pokazać ludziom, że watro pomagać.

- Mamy nadzieję że gdy ktoś weźmie tę ulotkę i ją przeczyta, to wpadnie na pomysł, że chce zostać wolontariuszem w Szlachetnej Paczce lub tutorem w Akademii – mówi jedna z nich.

- Bardzo chcemy nowych wolontariuszy, bo w grupie, jak to się mówi, siła – dodaje Ewa Prabucka, wolontariuszka Szlachetnej Paczki.

Szlachetna Paczka na przekór pandemii

W tym roku z powodu pandemii dużo więcej rodzin potrzebuje pomocy. Wynika to z tego, że wiele osób straciło pracę, niektórzy jeszcze do niej nie wrócili. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w wyniku pandemii 25 proc. Polaków boryka się z utratą pracy bądź źródła zarobku. Zostając wolontariuszem, można sprawić, że ten trudny rok 2020 skończy się lepiej dla rodzin, samotnych osób w potrzebie i dzieci. Jak zostać wolontariuszem? Na te i inne pytania dostaniemy odpowiedź na stronie internetowej Szlachetnej Paczki.

- W tym roku chcemy iść właśnie w tę stronę, gdzie pandemia wywróciła ludziom życie do góry nogami. Dlatego paczka ma być skierowana do rodzin, gdzie zawsze jest ciężko, ale gdzie ludzie są waleczni. Chodzi o to, żeby wzmocnić taką rodzinę. – mówi Katarzyna Kozioł.

Zostań wolontariuszem Akademii Przyszłości

Projekt Akademia Przyszłości pomaga dzieciom w potrzebie. Wolontariusze Akademii, czyli tutorzy, dają szansę na zmianę historii życia dzieciom, które w siebie nie wierzą i zmagają się z trudnościami w szkole: w nauce i relacjach z innymi. Pomagają im budować poczucie własnej wartości, odkrywać mocne strony.

-Tutor to jest świetne doświadczenie, np. dla kogoś, kto zaczyna studia. Jest to praca 1 na 1 z dzieckiem w szkole, wymyślanie i proponowanie zajęć. Jeżeli ktoś zaczyna swoją karierę zawodową, a nawet jeśli chce się czegoś nauczyć, to wolontariat można wpisać w CV, to jest taka dodatkowa rzecz, którą pracodawcy biorą pod uwagę. - twierdzi Katarzyna Kozioł

Dobro wraca

Wolontariusze i darczyńcy robią wszystko, co w ich mocy, żeby rodziny, które potrzebują pomocy, pomoc otrzymały. Szukają takich rodzin i pracują z nimi. Z kolei darczyńcy przygotowują dedykowaną pomoc. Wdzięczność osób potrzebujących jest najlepszą motywacją do dalszej pracy.

- My od siebie zawsze dużo dajemy, ale z drugiej strony dostajemy dużo więcej: to zadowolenie, ta radość i to, co finalnie się dzieje, bo efekty są super. – mówi Katarzyna Kozioł

- Takie oddanie rodzin daje nam siłę na następny rok, żeby dalej działać - dodaje Emilia Orłowska. To, że nam się udało pomóc rodzinom, to nas bardzo cieszy. To nas buduje tak mocno, że później mamy chęć jeszcze więcej pomagać – mówi z przekonaniem.