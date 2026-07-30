Infolinia w związku ze zmianami w ruchu na Starym Mieście i okolicach

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, w związku ze zmianami w organizacji ruchu na Starym Mieście i na pobliskich ulicach, wprowadzonymi na czas Mistrzostw Europy w triathlonie w dn. 31.07-1.08 oraz zawodów Garmin Triathlon Tour w dn. 2.08, informujemy o uruchomieniu Infolinii Informacyjnej w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego – nr tel. 55 239-30-42.

Chcemy zapewnić Państwu pełny dostęp do aktualnych informacji oraz pomóc w zaplanowaniu codziennych dojazdów i uniknięciu utrudnień. Informacja będzie działała w następujących dniach i godzinach: czwartek (30.07) godz. 12:00-21:00 piątek (31.07) godz. 6:00-21:00 sobota (1.08) godz. 7:00-15:00 niedziela (2.08) godz. 7:00-15:30

zespół prasowy Biura Prezydenta Miasta